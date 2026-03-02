MWC 2026: así es el Vision GT, el nuevo “hypercar” de Xiaomi… ¡como sacado de un videojuego!

GENERANDO AUDIO...

El impresionante Vision GT de Xiaomi, ¿el auto del futuro? | Foto: Alfredo Narváez

Xiaomi, compañía tecnológica china, presentó el nuevo Vision GT, su “hyper car” en colaboración con la franquicia de videojuegos Gran Turismo. Este automóvil de alta tecnología posee un diseño deportivo y futurista en color blanco con negro, dejando los tonos vibrantes de sus coches anteriores.

Este es uno de los anuncios principales de la empresa en el Mobile World Congress (MWC) 2026, por lo que el primer prototipo se colocó en el centro de su panel en Barcelona, permitiendo a un grupo selecto de invitados conocerlo de cerca, sin abrir las puertas para ver su interior minimalista.

Así es el Vision GT o Vision Gran Turismo de Xiaomi

Creadores de contenido y observadores en general caminaron por el MWC 2026 hasta que algo los hizo detenerse. Un coche deportivo de diseño futurista en el espacio dedicado a Xiaomi.

Junto al Robot Phone de HONOR, que se robó las miradas por ser un dispositivo único en su tipo, este coche acaparó la atención por su apariencia pulcra y con detalles que rebasan a otros modelos similares.

Imagen: Alfredo Narváez

Aunque el Vision GT o Vision Gran Turismo respeta la tendencia de tener líneas rectas para dar una vista al futuro, también es un “hyper car” con líneas curvas en la parte frontal y trasera.

Los asistentes del Mobile World Congress pudieron observar el auto deportivo detrás de una línea de contención, mientras unos cuantos afortunados podían acercarse; sin embargo, ninguno pudo tocar este prototipo.

A pesar de que medios internacionales han descrito el interior de esta unidad como algo “minimalista” y “cómodo”, Xiaomi no abrió las puertas del Vision GT en la feria tecnológica de Barcelona.

Imagen: Alfredo Narváez

Una colaboración entre Xiaomi y Gran Turismo

En el verano de 2025, Xiaomi y Gran Turismo anunciaron que el SU7 Ultra sería elegible de manera gratuita para los jugadores del Gran Turismo 7 para Play Station 4 y Play Station 5.

Sin embargo, la alianza entre ambas empresas también contempló el primer anuncio de que se estaba desarrollando el vehículo conceptual conocido como Xiaomi Vision Gran Turismo.

Meses después, en marzo de 2026, la empresa china de tecnología dio a conocer oficialmente el primer modelo de este “hyper car“.

“Xiaomi Vision Gran Turismo sube al escenario. Invitada a colaborar en Vision Gran Turismo, Xiaomi se une al viaje hacia una nueva visión del futuro”. Xiaomi

Imagen: Alfredo Narváez

El diseño trasero del Xiaomi Vision GT fue lo que más llamó la atención de los presentes, gracias a su difusor y luces traseras en forma de C, lo cual promete volverlo aerodinámico con el paso del aire en su carrocería.

Cabe destacar que sus faros tienen forma de “T”, posee puertas de tijera y una aleta central que destaca también por su paso de rueda completamente abierto.

Imagen: Alfredo Narváez

Hasta el momento, este coche no está disponible en el mercado global y no se ha dado a conocer en qué momento podría llegar al mercado mexicano.

¿Qué es un hyper car?

Red Bull describe a los hyper cars como “máquinas elegantes y futuristas capaces de alcanzar una velocidad vertiginosa”.

esEn términos generales, estos vehículos se distinguen por un rendimiento y una velocidad excepcionales, que a menudo superan las 320 km/h y a veces alcanzan las 480 km/h.

“Los hypercars aceleran de 0 a 100 km/h en menos de tres segundos, dejando impresionados incluso a los conductores más experimentados”. Red Bull

Además, utilizan materiales avanzados como la fibra de carbono para conseguir estructuras ligeras pero resistentes. Por lo general, combinan motores de combustión interna con motores eléctricos para ofrecer resistencia y eficiencia.

