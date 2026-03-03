Conoce el increíble restaurante operado por robots en el MWC 2026: todo el personal es autómata

GENERANDO AUDIO...

Así se ve el restaurante robot en el MWC 2026 | Foto: Alfredo Narváez

La Fira Gran Via de Barcelona aloja el Mobile World Congress (MWC) 2026 y, por varios cientos de metros cuadrados, expone las innovaciones tecnológicas del futuro. Los asistentes pueden llegar a sentir hambre y, en un futuro, podrían alimentarse en un restaurante completamente robótico.

China Mobile llegó a la prestigiosa feria tecnológica europea con el llamado “Robot Restaurant“, el primer prototipo de cocina profesional que opera de manera exclusiva con meseros y cocineros mecanizados que, a pesar de todo, no pueden operar aún sin la mano humana.

Así es el restaurante robot en el MWC 2026

El restaurante robot de China Mobile llegó al MWC 2026 como la primera solución de restaurante no tripulado por humanos en toda la industria, aprovechando el potencial del robot Lingxi.

Este modelo de Visión-Lenguaje-Acción (VLA) será el encargado de cocinar y hacer el trabajo de los meseros en este concepto gracias a un sistema de programación en tiempo real para operaciones multirobot y multitarea.

Foto: Alfredo Narváez

El “Robot Restaurant” pretende plantear un nuevo paradigma replicable y escalable para servicios inteligentes permitiendo la automatización completa del proceso en restaurantes de comida rápida.

Desde este punto de vista, en un futuro, los robots podrían hacerse cargo de la cadena de mando, desde el pedido, pasando por la preparación de los alimentos, hasta llegar a la entrega del producto final.

El futuro de la industria de los alimentos llega al MWC 2026

Los ingenieros de China Mobile hicieron una serie de demostraciones de su restauran robot en el MWC 2026, aclarando lo fundamental de la asistencia humana en este concepto futurista.

“Fuera de servicio temporalmente”, indica el letrero del mostrador durante gran parte del día en la feria tecnológica de Barcelona; sin embargo, por momentos, fue posible ver esta cocina operando gracias a los robots.

Foto: Alfredo Narváez

De esta manera, Unotv.com pudo observar como un ejemplar de Lingxi caminaba por toda la cocina con una bandeja esperando a que sus compañeros le entregaran los alimentos emplatados, incluyendo fruta y bebidas.

Después de recibir los platillos, el mismo robot se dirigió a la puerta que, hipotéticamente, dirigiría al comedor del restaurante, mientras dos ejemplares más seguían batiendo y mezclando con sus brazos mecánicos.

Al mismo tiempo, un cuarto androide se mantenía “de pie” frente al refrigerador, demostrando de manera simbólica que se encarga de entregar los ingredientes a los cocineros robóticos, en un bastión más de la cadena de mando.

Foto: Alfredo Narváez

En total, el “Robot Restaurant” funciona con cuatro androides apoyados con una plataforma mólvil que les permite desplazarse a través de la cocina con total libertad para realizar sus funciones.

El apartado más importante para el funcionamiento de estos cocineros y meseros robóticos es el movimiento de sus extremidades, que se encargan automáticamente de la operación de este negocio adornado por peluches en el fondo.

Foto: Alfredo Narváez

Una parte fundamental de la demostración fueron los ingenieros que monitorearon y ajustaron los mecanismos de los robots en todo momento, asegurándose de que el movimiento fuera gradual sin interrupciones.

La ciencia detrás del restaurante robot de China Mobile

El sistema de programación en tiempo real multirrobot y multitarea se basa en el modelo VLA grande de desarrollo propio en un sistema colaborativo; superando así los desafíos de la asignación de tareas y el funcionamiento sin conflicto en escenarios complejos.

Cabe destacar que un sistema de inferencia asíncrona en tiempo real mejora la eficiencia de ejecución y la suavidad de movimiento de los propios robots, lo que permite que su velocidad operativa sea hasta 1.5 veces más rápida que la operación humana.

El concepto del “Robot Restaurant” o restaurante robot aún no se aplica de manera profesional en la industria de los alimentos.

