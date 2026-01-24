Semarnat acelera eliminación de sustancias que dañan la capa de ozono

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Semarnat informó que México acelerará la eliminación de sustancias que dañan la capa de ozono, tras la publicación de un nuevo acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 23 de enero de 2026. El documento fija el consumo máximo permitido de hidroclorofluorocarbonos (HCFC) para el periodo 2026-2030.

El objetivo del acuerdo es regular importaciones y producción de estas sustancias y dar certeza jurídica al sector de refrigeración y aire acondicionado, uno de los principales usuarios de los HCFC, gases controlados por el Protocolo de Montreal.

Semarnat fija consumo máximo de HCFC rumbo a 2030

Con este acuerdo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales fortalece el marco legal que permite a México cumplir con los compromisos internacionales para eliminar sustancias que agotan la capa de ozono, la cual protege al planeta de radiación solar dañina.

Los HCFC han sido utilizados durante años en refrigeración, aire acondicionado, espumas de poliuretano, aerosoles, extintores, fumigantes agrícolas y solventes. Sin embargo, son las últimas sustancias agotadoras de la capa de ozono que aún se consumen en el país, y su eliminación total está prevista para el 1 de enero de 2030.

México es reconocido dentro del Protocolo de Montreal por su cumplimiento puntual. Ha desarrollado más de 170 proyectos de capacitación, reconversión industrial y asistencia técnica para reducir el uso de estas sustancias. Gracias a ello, en 2024 se alcanzó una eliminación del 84.2% del consumo de HCFC respecto a la línea base de 2013.

En su etapa final, el Plan de Eliminación del Consumo de HCFC se enfocará en apoyar al sector de servicios que aún utiliza estos gases. Esto incluye capacitación y donación de equipos a talleres, fortalecimiento de la certificación de técnicos, formación de personal aduanal para frenar el tráfico ilícito y apoyo a pequeñas empresas para sustituir refrigerantes.

El plan también impulsa la participación de mujeres en el sector de la refrigeración y promueve el uso de refrigerantes naturales como hidrocarburos, amoniaco y CO₂, que no dañan la capa de ozono y tienen menor impacto climático.

El acuerdo establece consumos máximos decrecientes hasta llegar a cero en 2030, fecha que marcará un hito ambiental para México. De acuerdo con estimaciones internacionales, la recuperación total de la capa de ozono podría alcanzarse hacia 2060.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.