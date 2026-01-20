GENERANDO AUDIO...

Imagen ilustrativa. Shutterstock.

Un mensaje fraudulento de SMS que promete de mil a mil 800 pesos de forma inmediata con solo dar clic en un enlace circula actualmente a través de teléfonos celulares en México.

“Se acredito 2x en tu MX (número del celular)“, es como inicia el mensaje.

El fraude, que comprobó UnoTV, consiste en una promoción que le asegura a los usuarios que ganaron más de mil pesos: “Fondos ya disponibles para uso inmediato“, destaca.

Al final del mismo, pide acceder a una liga que lleva a la víctima hacia una página web, donde se desarrolla el fraude.

¿Cómo detectar un mensaje que es una estafa?

No todos los mensajes son estafas, pero “los estafadores recurren a una gran variedad de argumentos para intentar engañarte“, advirtió la empresa de ciberseguridad Kaspesky.

Estos son los ejemplos más habituales:

Has ganado un premio, una tarjeta regalo o un vale que debes canjear

Te ofrecen una tarjeta de crédito de interés bajo o sin intereses

Te han cobrado en exceso y te deben un reembolso, posiblemente, de parte de una agencia gubernamental

Tu cuenta ha sido desactivada por motivos de seguridad y debes seguir ciertas instrucciones para reactivarla

Te ofrecen ayuda para pagar una deuda

Aparecen datos negativos en tu informe de crédito de los que puedes deshacerte pagando una determinada cantidad

Se observa actividad sospechosa en tu cuenta y debes realizar alguna acción al respecto

Hay un problema con la información de pago, por lo que debes tomar medidas

Te llega un aviso sobre la entrega de un paquete en el que, tal vez, se te pide que cambies el horario de entrega o que pagues los gastos de envío para recibirlo

Recibes un aviso por una compra o transacción que has realizado y se te pide que respondas si no has sido tú

Mensajes del tipo “Hazte rico al momento” o “Conviértete en tu propio jefe”

Normalmente, este tipo de mensajes piden que el usuario revele cierta información personal, como los datos bancarios con el fin de conseguir un regalo o aprovechar una oferta.

También es probable que pidan hacer clic en un enlace para obtener más información sobre una cuestión determinada.

“El enlace te redirige a un sitio web falso en el que, si inicias sesión, los estafadores pueden robarte tus credenciales”, dijo Kaspersky.

“Otros mensajes pueden instalar malware en tu teléfono, que te roba información personal sin que te des cuenta”. Kaspersky

En el caso de las llamadas con origen desconocido, los expertos recomiendan no colgar.

¿Cómo saber si un mensaje es una estafa?

Los estafadores cada vez elaboran más los mensajes de estafas, lo que los hace parecer auténticos, explicó la empresa de ciberseguridad.

“A veces, ocultan su identidad para cambiar el nombre que aparece en el identificador de llamadas. Esta técnica se denomina suplantación de números”, advirtió

Sin embargo, hay algunas señales para evitar mensajes fraudulentos:

Contactan contigo de forma imprevista

Errores ortográficos y gramaticales

Los mensajes falsos suelen transmitir una sensación de emergencia. Por ejemplo, al afirmar “se requiere una respuesta inmediata” o “solo tienes dos días para responder“.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.