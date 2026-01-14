GENERANDO AUDIO...

Maduro suspendió a X el 9 de agosto de 2024. FOTO: Getty

Venezuela volvió a tener acceso a la red social X desde la noche del martes tras el bloqueo ordenado hace más de un año por Nicolás Maduro luego de su reelección en julio de 2024.

Maduro suspendió la plataforma el 9 de agosto de 2024, poco después de ser proclamado vencedor de las presidenciales entre denuncias de fraude.

Ministros, parlamentarios e instituciones del gobierno pararon el uso de esta red que era el primer canal de información del país. Desde entonces su acceso dentro de Venezuela era solo posible mediante el uso de una red privada, también denominada VPN.

Usuarios de la operadora telefónica Digitel podían acceder a X. En otras compañías como Movistar y la estatal Cantv el acceso a la plataforma era aún parcial.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, publicaron mensajes para informar que retomaban el uso de X.

En la cuenta en X de Maduro también fue publicado un mensaje con una fotografía junto a su esposa, Cilia Flores. “Los queremos de vuelta”, se lee en la publicación. Ambos son procesados por la justicia estadounidense por supuestos cargos de narcotráfico.

