Spotify toma acciones contra piratería. Foto: AFP

Spotify anunció este lunes que desactivó las cuentas de un grupo de hackers activistas que aseguraron haber copiado millones de archivos de música y metadatos del servicio de streaming, en lo que la empresa calificó como “scraping ilegal”.

El grupo, identificado como Anna’s Archives, publicó una entrada en su blog en la que afirmó haber copiado 86 millones de canciones alojadas en Spotify, además de metadatos de 256 millones de canciones, con el objetivo de crear un supuesto “archivo de conservación” abierto para la música.

Según el grupo, los 86 millones de archivos musicales representarían más del 99.6% de las escuchas dentro de la plataforma, mientras que los metadatos copiados abarcarían el 99.9% del catálogo total de canciones disponibles en Spotify.

¿Qué implica la filtración de datos de Spotify?

De acuerdo con la información disponible, la violación no tuvo impacto directo en los usuarios de Spotify. Sin embargo, en un escenario teórico, los datos obtenidos podrían permitir a terceros crear archivos musicales gratuitos, aunque dichas acciones serían rápidamente perseguidas por los titulares de derechos de autor.

Spotify subrayó que este tipo de prácticas infringen las políticas de uso de la plataforma y representan una amenaza directa a la protección de la propiedad intelectual dentro del sector musical.

Spotify responde al “scraping ilegal”

En un comunicado enviado a la AFP, la compañía confirmó que identificó y desactivó las cuentas involucradas en la actividad señalada.

“Spotify identificó y desactivó las cuentas de usuarios maliciosos que se dedicaban al scraping ilegal”, informó la empresa.

Además, indicó que ya se implementaron nuevas medidas de seguridad para prevenir ataques similares y que se mantiene una vigilancia activa sobre cualquier comportamiento sospechoso dentro de la plataforma.

Protección de derechos de autor y artistas

Spotify reiteró su postura contra la piratería y aseguró que continuará trabajando de manera coordinada con la industria musical.

“Desde el primer día, hemos apoyado a la comunidad de artistas contra la piratería y estamos trabajando activamente con nuestros socios del sector para proteger a los creadores y defender sus derechos”, señaló la empresa.

Hasta el momento, Anna’s Archives no ha publicado los archivos musicales, y no se ha informado sobre acciones legales adicionales derivadas de este caso.

