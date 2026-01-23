TikTok crea empresa conjunta en EE.UU. para evitar prohibición

GENERANDO AUDIO...

TikTok anunció el jueves que creó una empresa en su mayoría estadounidense para operar la plataforma en Estados Unidos, lo que permitirá a la red social evitar una prohibición relacionada con su propiedad china.

Llamada TikTok USDS Joint Venture LLC, la sociedad atenderá a más de 200 millones de usuarios y 7.5 millones de empresas, al tiempo que implementa estrictas medidas para la protección de datos, la seguridad del algoritmo y la moderación de contenidos, indicó en un comunicado.

El presidente Donald Trump celebró el movimiento, se atribuyó el mérito del acuerdo y agradeció a su par chino, Xi Jinping, por aprobarlo.

“¡Estoy tan feliz de haber ayudado a salvar TikTok!”, dijo el magnate republicano en su red Truth Social el jueves por la noche. “Ahora será propiedad de un grupo de Grandes Patriotas e Inversores Estadounidenses, los más grandes del mundo, y será una voz importante”. “También me gustaría agradecer al presidente Xi, de China, por trabajar con nosotros y, en última instancia, aprobar el acuerdo”, añadió.

La nueva estructura responde a una ley aprobada bajo el antecesor de Trump, Joe Biden, que obligó a la empresa china ByteDance a vender las operaciones de TikTok en Estados Unidos o enfrentar una prohibición en su mercado más importante.

La empresa conjunta conservará la autoridad de toma de decisiones sobre las políticas de confianza y seguridad y la moderación de contenidos para los usuarios estadounidenses.

Por su parte, las entidades globales de TikTok gestionarán la integración del producto a nivel internacional y las actividades comerciales, incluido el comercio electrónico y la publicidad.

Según el acuerdo, los datos de los usuarios estadounidenses se almacenarán en la nube de Oracle, y su ciberseguridad será auditada por expertos externos en cumplimiento de las normas federales, dijo TikTok.

