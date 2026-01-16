X (Twitter) sufrió una caída global este viernes: “No se pueden cargar los posts en este momento”

GENERANDO AUDIO...

¿Qué le pasó a X este viernes 16 de enero? | Foto: AFP

La plataforma de X, red social antes conocida como Twitter, presentó fallas este viernes 16 de enero y más de 2 mil usuarios expresaron su malestar en la página de Downdetector. Un reportero de Unotv.com confirmó que la página de inicio no cargó con normalidad durante casi una hora.

A pesar de las quejas a nivel mundial, ni X ni Elon Musk ofrecieron explicaciones al respecto ni señalaron las razones o soluciones ante la posible caída; sin embargo, pasadas las 10:00 horas (tiempo del centro de México), la plataforma volvió a funcionar.

¿Qué le pasó a X este viernes?

Un miembro del equipo de Uno TV trató de entrar a su cuenta de X a través de una computadora, en el buscador de Firefox, a las 09:45 horas, encontrándose con una página en negro con la letra “X“.

La página principal de la red social permaneció estática, sin mostrar la pantalla de inicio, durante casi 10 minutos hasta que el propio usuario la actualizó, permaneciendo igual.

Al tratar de ingresar a través de Google Chrome, la pantalla de inicio sí aparecía; sin embargo, no cargaban las publicaciones ni las tendencias.

Sin embargo, el problema no fue exclusivo de la versión web de X, pues el mismo reportero ingresó a la aplicación, y aunque pudo ver las publicaciones compartidas previamente, no logró que se cargaran los nuevos posts.

Esta situación permaneció en la red social, antes conocida como Twitter, durante varios minutos.

Cabe destacar que, antes de no poder ingresar a la plataforma, el mismo usuario trató de enviar una publicación con el siguiente mensaje: “¿Se cayó X?“.

Aunque la app mostró que el post terminó de mandarse, el reportero no logró verlo reflejado ni en su perfil ni en la página de inicio.

Por otro lado, el propio usuario de X trató de enviarle un mensaje directo a uno de sus contactos, pero el destinatario no lo recibió, según comprobó al preguntarle por otra aplicación si lo había recibido.

A las 10:10 horas, la red social de Elon Musk comenzó a funcionar con normalidad tanto en la versión web como en dispositivos móviles, según comprobó el equipo de Uno TV.

Usuarios se quejan por la caída de X (Twitter)

Los usuarios mexicanos de Downdetector comenzaron a reportar fallas en la red social aproximadamente a las 08:52 horas (tiempo del centro de México) y alcanzó un pico de quejas a las 09:22 con más de mil 700 reportes.

Los problemas más reportados se dividieron de la siguiente manera:

App – 61%

Sitio Web – 31%

Feed – 7%

Después de un segundo pico de quejas a las 09:41 horas, con mil 746 reportes, el número de internautas inconformes comenzó a bajar considerablemente con 100 denuncias a las 10:14.

Downdetector mostró que las regiones con mayor concentración de reportes fueron la Ciudad de México, Guadalajara (Jalisco), Monterrey (Nuevo León) y Mérida (Yucatán).

¿El problema se debió a una nueva falla en Cloudflare?

La caída global de X (Twitter) coincidió con fallas en Cloudflare, empresa de servicios de seguridad de Internet y servidores, la cual da soporte a la red social de Elon Musk.

Aproximadamente a las 08:50 horas (tiempo del centro de México), la página de estatus de Cloudflare reconoció una falla que se estaba trabajando en aquel momento.

“Se ha implementado una solución y estamos monitoreando los resultados”, señaló la plataforma.

Unos minutos más tarde, se dio a conocer que el servicio sería sometido a mantenimiento, por lo que se ofrecerían indicaciones y actualizaciones en caso de ser necesario.

Hasta el momento, ni la red social ni Elon Musk han explicado la naturaleza de las fallas.

Ni bien volvió X y los memes no se hicieron esperar

En cuanto C volvió a la normalidad, de manera progresiva, los usuarios comenzaron a publicar memes haciendo burla de lo sucedido durante la mañana de este viernes.

Cabe destacar que la otrora Twitter ha sido blanco de críticas por el uso de su inteligencia artificial, Grok, para crear imágenes sexualizadas de mujeres y menores de edad; al momento, se anunció que esta función ya fue desactivada.

