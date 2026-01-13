Sheinbaum busca estrategia para combatir videos falsos y fraudes generados con IA

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum contra fraudes y fake news con IA | Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó este martes 13 de enero que el Gobierno de México generará una estrategia para combatir fraudes realizados mediante videos creados con inteligencia artificial (IA), denominados como deepfakes, en los cuales la propia mandataria federal ha visto suplantada su identidad.

Por esta razón, aprovechó la Conferencia Matutina desde Palacio Nacional para asegurar que el tema de la inteligencia artificial debe ser debatido tanto en México como en el resto del mundo.

Claudia Sheinbaum toma medidas por inteligencia artificial

Consideró que es importante debatir ampliamente el tema frente al crecimiento en el uso de las nuevas herramientas digitales y los retos que conlleva para poder regularlo.

El objetivo es garantizar el derecho a la información y revisar particularmente la situación de los delitos y fraudes.

Afirmó que la Inteligencia Artificial es utilizada ampliamente en el mundo y requiere un análisis profundo.

“… Incluso los jóvenes utilizan las plataformas de Inteligencia Artificial como una especie de psicólogo, con sus beneficios y también sus problemas. Tenemos un equipo trabajando sobre ella y es muy importante que se dé el debate este año, abierto, para saber hasta dónde sí se regula y dónde no”, señaló Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.

La mandataria recalcó que este tema de la inteligencia artificial y los deepfakes no se trata solo en México, pues es una situación que se presenta a nivel internacional.

“… Es un tema que se tiene que debatir entre todos para poder garantizar que no prevalezca la información falsa y los fraudes de todo tipo; la regulación tiene su complicación…” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Recordó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cuenta con un área de inteligencia que baja permanentemente páginas fraudulentas y mantiene contacto constante con las plataformas, pero sigue siendo un tema a debatir y, de alguna manera, debe haber una mejor regulación para garantizar la seguridad de la población.

La presidenta recuerda “deepfake” con su propia imagen

Uno de los videos que se ha viralizado en distintas plataformas como YouTube y TikTok muestra a la mandataria “supuestamente” haciendo un llamado a la población para invertir en Pemex.

El video, realizado con inteligencia artificial, ha llegado a oídos de la presidenta Claudia Sheinbaum a través de terceros, a quienes ha tenido que canalizar con las instancias adecuadas para reportarlo.

En agosto de 2025, Sheinbaum también habló de este falso video.

“Incluso me lo han dicho y estamos apoyando a la gente que ha caído en un falso video que se hace a través de inteligencia artificial, donde supuestamente estoy invitando a invertir en bonos de Pemex y otras cosas; es absolutamente falso”. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Este tipo de videos no es nuevo, pues desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se difundían videos en los que el mandatario invitaba a invertir en Pemex, pero se trataba de una farsa para cometer un fraude.

¿Qué son los deepfakes?

Un deepfake es un video, una imagen o un audio generado para imitar la apariencia y sonido de una persona, de acuerdo con la explicación del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Dichos videos son generados de modo artificial, y pueden llegar a ser tan convincentes y realistas que, muchas veces, el ojo humano no percibe que se encuentra ante imágenes no reales, según la institución mexicana.

“Con el avance de la inteligencia artificial y las técnicas de manipulación digital, esta realidad virtual está cada vez más presente y puede ser preocupante”. IPN

El propio Politécnico Nacional precisa que los deepfakes se dividen en dos ramas principales:

Deepfaces : consisten en crear imágenes convincentes, aunque falsas. Por medio del aprendizaje automático de la IA, se manipulan y generan nuevas imágenes o vídeos a partir de otros y se reemplaza a la persona que aparece en ellos

: consisten en crear imágenes convincentes, aunque falsas. Por medio del aprendizaje automático de la IA, se manipulan y generan nuevas imágenes o vídeos a partir de otros y se reemplaza a la persona que aparece en ellos Deepvoices: suplantan la voz de una persona en un audio, haciendo que parezca que la persona realmente dice algo que no dijo, ya que falsifican su voz real

Finalmente, el IPN reconoció que los deepfakes dan pie a la propagación de noticias falsas, la desacreditación de personas e, incluso, generar desinformación y llevar a cabo venganzas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.