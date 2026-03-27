Activan alerta por frío en la mañana pero la tarde será cálida en CDMX

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Activan alerta por frío en CDMX FOTO: Getty

El Valle de México tendrá este viernes 27 de marzo un contraste de clima: mañana con ambiente frío y tarde cálida con lluvias en el Estado de México, mientras que en la CDMX no se esperan precipitaciones, de acuerdo con el pronóstico oficial.

Además, autoridades capitalinas activaron alerta por bajas temperaturas de 4 a 6 °C en las alcaldías Álvaro Obregón (AOB), Cuajimalpa (CUJ), Magdalena Contreras (MAC), Milpa Alta (MLP) y Xochimilco (XOC) durante las primeras horas del día.

Durante la mañana se prevé cielo despejado con ambiente fresco a frío, especialmente en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, el clima cambiará a ambiente cálido con incremento de nubosidad. Sin embargo, en la Ciudad de México no habrá lluvias, a diferencia del Estado de México.

Las temperaturas estimadas para la CDMX son:

Mínima: 7 a 9 °C

7 a 9 °C Máxima: 25 a 27 °C

Lluvias con descargas eléctricas y granizo en Edomex

En el Estado de México, se pronostican lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) durante la tarde.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de:

Descargas eléctricas

Posible caída de granizo

Para Toluca, se espera:

Mínima: 1 a 3 °C

1 a 3 °C Máxima: 21 a 23 °C

Alerta por bajas temperaturas en alcaldías de CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó alerta por frío en cinco alcaldías debido a temperaturas de 4 a 6 °C entre las 00:00 y 08:00 horas.

Las demarcaciones en alerta son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

Entre las recomendaciones están:

Abrigarte adecuadamente

Cubrir nariz y boca

Evitar cambios bruscos de temperatura

Proteger a mascotas del frío

Consumir alimentos con vitaminas A y C

Vientos fuertes en el Valle de México

Se prevé viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, lo que podría generar tolvaneras o caída de objetos ligeros.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a actualizaciones del clima y tomar precauciones, especialmente por el frío matutino y las lluvias con tormenta en el Edomex.

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