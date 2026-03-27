Video: Choque en México-Toluca deja un muerto y varios heridos

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Tráiler se queda sin frenos. FOTO: @RaulGtzNR

Un fuerte accidente en la México-Toluca dejó una persona muerta y al menos tres lesionadas la tarde de este jueves en la alcaldía Cuajimalpa, en la Ciudad de México. El choque ocurrió a la altura del kilómetro 24, con dirección a la CDMX, donde dos camiones de carga se impactaron.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, uno de los tráileres presuntamente se quedó sin frenos y terminó chocando contra la zona de casetas. Equipos de emergencia, incluidos Bomberos de la CDMX, ERUM y elementos de la SSC, acudieron al sitio para atender a las víctimas y realizar labores de rescate.

Accidente en la México-Toluca provoca caos y movilización

Autoridades informaron que en el lugar una persona perdió la vida y al menos tres más resultaron lesionadas. El conductor de una de las unidades quedó prensado tras el impacto, por lo que los cuerpos de emergencia utilizaron equipo hidráulico y grúas para recuperar el cuerpo.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

El incidente ocurrió en el entronque de la carretera libre Toluca-México y la salida hacia Acopilco, una zona de alta circulación. Debido al choque, la circulación en la México-Toluca se vio afectada, generando congestionamiento en dirección a la capital.

Servicios de emergencia trabajan en la zona

A través de canales oficiales, se confirmó que los equipos de emergencia continúan laborando en el punto para retirar las unidades siniestradas y liberar la vialidad. La atención incluyó el traslado de los lesionados a hospitales cercanos.

Hasta el momento, las autoridades mantienen presencia en la zona y piden a los automovilistas tomar precauciones y considerar rutas alternas.

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