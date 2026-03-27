¿Qué hacer ante posible caída de ceniza en CDMX? Emiten recomendaciones

| 18:41 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Protección Civil de CDMX emite recomendaciones ante pronóstico de caída de ceniza volcánica.
Foto: Cuartoscuro

En caso de caída de ceniza volcánica, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población, con el fin de evitar afectaciones a la salud, el agua y los alimentos.

Las autoridades informaron que el Gobierno de la Ciudad de México mantiene monitoreo permanente de la actividad volcánica para garantizar la seguridad de la población.

Recomendaciones por caída de ceniza volcánica

La dependencia capitalina pidió a la población atender medidas preventivas en caso de presencia de ceniza en su demarcación.

Entre las principales recomendaciones están:

  • Tapar los depósitos de agua para evitar su contaminación
  • Proteger nariz y boca, ya que la ceniza puede irritar el sistema respiratorio
  • No realizar actividades al aire libre
  • Cerrar puertas y ventanas
  • Sellar con trapos húmedos las rendijas y ventanillas
  • No dejar alimentos a la intemperie
  • Cubrir las coladeras para evitar que se tape el drenaje

Las autoridades también pidieron mantenerse informados a través de canales oficiales y evitar difundir rumores.

Monitoreo del volcán y medidas preventivas

Protección Civil señaló que la ciudad se encuentra en monitoreo constante de la actividad volcánica, por lo que las recomendaciones forman parte de las acciones preventivas para reducir riesgos a la población.

También reiteraron que, en caso de salir de casa durante la caída de ceniza, es importante cubrir nariz y boca para evitar irritaciones o problemas respiratorios.

Las autoridades insistieron en que la prevención es la principal medida para evitar afectaciones durante la caída de ceniza volcánica.

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