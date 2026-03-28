CDMX activa Alerta Naranja y Amarilla por bajas temperaturas la mañana de este sábado

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Activan Alerta Naranja y Amarilla por frío en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja y Alerta Amarilla por bajas temperaturas en la Ciudad de México para la madrugada y mañana de este sábado 28 de marzo de 2026. La medida aplica principalmente en zonas altas, donde se prevé un ambiente frío desde primeras horas del día.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el clima en la capital estará marcado por cielo parcialmente nublado con bruma, ambiente fresco y frío en zonas elevadas. Durante la tarde se espera un ambiente templado, con incremento de nubosidad y posibilidad de lluvias aisladas en la CDMX, así como descargas eléctricas en el Estado de México.

Alerta Naranja y Amarilla por bajas temperaturas en CDMX

La Alerta Naranja se activó en la demarcación de Tlalpan, mientras que la Alerta Amarilla aplica para Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco. Estas zonas podrían registrar temperaturas más bajas durante la madrugada.

Las autoridades detallaron que la temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 22 y 24 °C. En el caso de Toluca, Estado de México, se prevén mínimas de 3 a 5 °C y máximas de 21 a 23 °C.

Además, se espera viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frío, sobre todo en zonas altas.

Por la tarde y noche, el pronóstico indica lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm, lo que podría generar condiciones variables en distintas zonas del Valle de México.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las condiciones del clima y tomar precauciones ante el descenso de temperatura, especialmente en las zonas donde se activaron las alertas.

La evolución del clima se mantendrá bajo vigilancia durante el día, ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

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