Multas por desperdiciar agua en CDMX: hasta 35 mil pesos en Sábado de Gloria

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En CDMX hay multas por desperdiciar agua en Sábado de Gloria. Foto: Cuartoscuro

Desperdiciar agua en la Ciudad de México (CDMX) puede costar caro, especialmente durante el Sábado de Gloria, ya que las sanciones alcanzan multas de hasta más de 35 mil pesos, de acuerdo con la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua.

El Sábado de Gloria forma parte de las celebraciones de Semana Santa y, por tradición, en distintas zonas del país se acostumbraba arrojar agua entre personas como símbolo de purificación. Sin embargo, esta práctica ha sido restringida en la capital debido a la escasez del recurso y la necesidad de promover su uso responsable.

Multas por desperdiciar agua

Según el Artículo 110 de dicha ley, desperdiciar el agua constituye una infracción sancionable por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, al incumplir las normas y condiciones establecidas para su uso.

“Artículo 110.- El Sistema de Aguas en los términos de este capítulo, sancionará conforme a lo previsto por esta Ley, su Reglamento y las disposiciones legales aplicables por lo siguiente: XIII. Desperdiciar el agua, o no cumplir con los requisitos, las normas y condiciones del uso del agua que establece esta Ley, su Reglamento o las disposiciones legales aplicables”.

En el caso de usuarios domésticos, las multas van de 100 a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Considerando que el valor diario de la UMA es de 117.31 pesos, las sanciones pueden ir aproximadamente de 11 mil 731 a 35 mil 193 pesos.

Para usuarios no domésticos, las multas son más elevadas y pueden alcanzar entre 1,000 y 3,000 UMA, lo que equivale a montos de hasta 351 mil 930 pesos.

“Artículo 111.- Las faltas a que se refiere el artículo 110 serán sancionadas administrativamente por el Gobierno del Distrito Federal a través del Sistema de Aguas, con multas equivalentes a veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente y en el momento en que se cometa la infracción, conforme a lo siguiente: Cuando se trate de usuarios domésticos en caso de violación a las fracciones: a) IX, de 10 a 100; b) V, X, XII, XIII, XV, XVI, XVII y XVIII, de 100 a 300; y c) VII, y XX, de 300 a 1000;”.

Estas sanciones se aplican a quienes sean sorprendidos tirando agua en la vía pública, práctica común durante el Sábado de Gloria, pero que está prohibida por la legislación vigente en la capital.

Las autoridades pueden imponer las multas a través del Sistema de Aguas, además de otras medidas en caso de daños a la infraestructura hidráulica.

Por ello, se hace un llamado a la ciudadanía a evitar el desperdicio de agua y cumplir con la normativa, a fin de evitar sanciones económicas y contribuir al cuidado del recurso.

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