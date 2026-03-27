Judas de Iztapalapa cumple promesa a su hijo fallecido

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Antonio Cano Buendía interpretará a Judas Iscariote en la 183 Representación de Semana Santa en Iztapalapa, motivado por una promesa hecha a su hijo fallecido, quien también participó en la escenificación.

Antonio carga en el corazón una promesa que nació del amor y del recuerdo. Su hijo, quien participó como clarín en la representación, le pidió que algún día interpretara a Judas.

Ahora, ese deseo se convertirá en realidad.

Promesa a su hijo impulsa su papel como Judas en Iztapalapa

Antonio Cano Buendía será Judas Iscariote en la 183 Representación de Semana Santa de Iztapalapa, uno de los papeles más complejos y exigentes de la escenificación.

El propio Antonio explicó que decidió buscar el personaje por su hijo fallecido, quien siempre lo motivó a seguir participando.

“Lo pedí por mi hijo, que él falleció, él me decía que lo hiciera y es por él, él también participó como clarín”. Antonio Cano Buendía interpretará a Judas

Para él, interpretar a Judas no sólo es un reto físico, sino emocional, ya que deberá enfrentar insultos y agresiones durante la representación.

“Ahora me toca la parte de aguantar insultos… te avientan naranjazos, botellas con agua, piedras, insultos… pero nos estamos preparando para todo eso”. Antonio Cano Buendía interpretará a Judas

Millones de miradas estarán sobre él durante el Viernes Santo, especialmente cuando recorra el Cerro de la Estrella.

Más de 36 años participando en la Representación de Semana Santa

Antonio es originario del Barrio de San Pablo, en Iztapalapa, y trabaja como empleado de bacheo en la alcaldía.

Su historia dentro de la representación comenzó hace más de tres décadas.

Ha participado durante 36 años consecutivos, interpretando distintos personajes desde 1989.

Entre los papeles que ha realizado se encuentran:

Pregonero (1989–1999)

Alférez (2000 y 2005)

Azotes (2001–2004)

Malco (2006–2013)

Samuel Belibeth (2014–2019 y 2024–2025)

Gestas (2020–2021)

Quinto Cornelio (2023)

Judas Iscariote (2026–2027)

Cada personaje ha sido parte de su crecimiento dentro de la escenificación más importante del país.

Preparación física y espiritual

Antonio ya se prepara para una de las escenas más impactantes: el arrepentimiento y la simulación del ahorcamiento de Judas.

Para ello, practica con la soga que utilizará durante la representación y realiza ejercicios físicos que le permitan soportar el peso y la tensión de la escena.

Reconoce que el mayor reto es emocional.

“Tiene la avaricia, aparte la traición y el arrepentimiento”. Antonio Cano Buendía interpretará a Judas

Además, adelantó que su interpretación incluirá una sorpresa durante la subida al Cerro de la Estrella.

“Habrá alguna sorpresita en la subida, cuando me vaya al arrepentimiento, a colgarme”. Antonio Cano Buendía interpretará a Judas

Antonio asegura que su actuación será también un homenaje personal a su hijo, como si cumpliera una promesa pendiente.

La Representación de Semana Santa en Iztapalapa es considerada la única práctica cultural de la Ciudad de México reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial, y cada año reúne a millones de espectadores.

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