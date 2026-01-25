CDMX tendrá ligero aumento de temperatura este domingo 25 de enero

Breve aumento de temperatura este domingo 25 de enero en CDMX. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este domingo 25 de enero el clima continuará frío y con niebla por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima ambiente templado a cálido y sin posibilidad de lluvias en la Ciudad de México.

Los amaneceres fríos persisten especialmente en las zonas altas, donde este domingo 25 de enero se prevén bancos de niebla y clima muy frío con posibles heladas. La estimación mínima de temperatura para la capital es de 7 a 9 °C; para Toluca, en el Estado de México, el pronóstico estima una mínima de entre 2 y 4 °C.

Por la tarde, en la Ciudad de México la estimación máxima de temperatura es de 23 a 25 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 18 a 20 °C. En ambas entidades no se esperan precipitaciones.

De igual forma, para este domingo 25 de enero se esperan rachas de viento con dirección variable y con velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Ante el frío, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil invitó a la población a utilizar varias capas de ropa: térmica, transpirable e impermeables.

