Activan doble alerta por frío en CDMX; toma precauciones

Activan alerta amarilla y naranja por frío en CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó doble alerta para la capital debido a bajas temperaturas.

Activan alertas por bajas temperaturas

La SGIRPC activó la Alerta Amarilla por temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 24 de enero de 2026 en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

En estas zonas se esperan temperaturas que podrían descender entre 4 y 6 grados Celsius, principalmente en áreas altas.

Además, se activó la Alerta Naranja por frío intenso en la alcaldía Tlalpan, donde se prevén temperaturas aún más bajas durante la madrugada del sábado.

Lluvias ligeras continúan esta tarde en la CDMX

De acuerdo con el monitoreo meteorológico, las lluvias en CDMX serán de intensidad ligera y dispersa, sin que hasta el momento se prevean tormentas fuertes o caída de granizo.

Las demarcaciones del sur y oriente de la ciudad son las que presentan mayor probabilidad de precipitaciones, especialmente durante la tarde y primeras horas de la noche.

Las autoridades recomendaron abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

