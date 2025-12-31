GENERANDO AUDIO...

Frente frío provocará heladas de hasta -10 °C,FOTO: Cuartoscuro

México enfrentará un fuerte contraste climático, con temperaturas mínimas de hasta -10 grados Celsius, heladas, lluvias intensas, evento de Norte y oleaje elevado, debido al ingreso de una masa de aire ártico asociada a un frente frío que afectará gran parte del territorio nacional.

Durante este miércoles, se pronostican temperaturas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Además, se esperan valores de -5 a 0 grados con heladas en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco (norte), Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

También se prevén temperaturas de 0 a 5 grados Celsius en zonas altas de Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca, con ambiente frío durante las primeras horas del día.

Temperaturas extremas, heladas y evento de Norte en México

Por la tarde, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ambiente será caluroso en varias regiones del país. Se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero, mientras que en Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa) los valores oscilarán entre 30 y 35 grados Celsius.

En cuanto a los vientos, se prevé evento de Norte con vientos de 40 a 60 km/h y rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, afectando a Oaxaca y Chiapas. En las costas de Veracruz (centro y sur) se esperan rachas de 50 a 70 km/h, mientras que en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo los vientos alcanzarán 40 a 60 km/h.

También se pronostican vientos fuertes en Baja California y Baja California Sur, así como rachas en el golfo de California, Sonora y las costas de Sinaloa y Jalisco.

El oleaje será elevado, con alturas de 3 a 4 metros en el golfo de Tehuantepec, de 2 a 3 metros en costas del Golfo de México y la península de Yucatán, y de 1 a 2 metros en la costa occidental de Baja California.

Finalmente, se esperan lluvias muy fuertes en Baja California y Baja California Sur; fuertes en Sonora, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; además de chubascos y lluvias aisladas en varias entidades, así como caída de nieve o aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California.

Estas condiciones serán provocadas por la masa de aire ártico, una vaguada en niveles medios y altos, un río atmosférico, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico, por lo que se mantendrá el ambiente extremo en gran parte del país.

