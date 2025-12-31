“Los queremos vivos o muertos”: Madres Buscadoras de Sinaloa despiden el año con miedo y esperanza

GENERANDO AUDIO...

Mientras el mundo se alista para despedir el año entre celebraciones, en Sinaloa, decenas de mujeres alzaron la voz desde el dolor. Con fotografías y lágrimas contenidas, integrantes de la Brigada Estatal de Búsqueda realizaron un brindis de fin de año como un acto de memoria y exigencia.

Acompañadas por familiares, colocaron sobre una mesa antojitos que imaginaron compartir con sus familiares ausentes. Frente a ellas, las sillas vacías sostuvieron las imágenes de sus desaparecidos.

“Este brindis es una esperanza, nosotros pedimos el regreso a casa de ellos, la esperanza de que vuelvan […] ya sea de la manera que sea, en vida, en fosas clandestinas, donde sea, eso es importantísimo para nosotros para que nos mantenga viva la esperanza y que ellos sepan que nunca los vamos a dejar de buscar hasta encontrarlos”

Alma Rosa Rojo Medina / integrante colectivo Voces Unidas

La activista lamentó que la crisis de desapariciones en Sinaloa siga profundizándose, y señaló que tan solo en el último año se han registrado más de 3 mil desapariciones, y hoy se enfrentan a la imposibilidad de buscar debido a la violencia.

Pese a ello, y poniendo en riesgo incluso su integridad, durante 2025 los colectivos lograron localizar 20 cuerpos. Explicó que, pese a que existen denuncias anónimas sobre posibles sitios de inhumación clandestina, la falta de condiciones de seguridad les impide acudir a realizar rastreos.

“Hay personas que se acercan a nosotros y nos piden que busquemos a sus familiares y les decimos: pongan la denuncia y nos dicen ‘no podemos poner la denuncia, tenemos miedo’”

Alma Rosa Rojo Medina / integrante colectivo Voces Unidas

Los colectivos señalan que, sin acompañamiento de las fuerzas federales y estatales, las búsquedas simplemente no pueden realizarse.

“Ha sido muy complicado, porque no tenemos suficiente seguridad y como está ahorita la violencia, para qué arriesgarnos. Podríamos irnos solas, pero es arriesgarnos, y la verdad todavía falta mucho por hacer y no queremos que nos pase nada. Muchas veces yendo con las autoridades nos han sacado a punta de pistola, entonces no queremos que esto siga pasando”

Rosa Neriz / colectivo Esposas y Familiares de Agentes de Seguridad Detenidos y Desaparecidos por Militares en 1977

Las madres buscadoras aseguran que el año termina como empezó: con miedo, rabia y la esperanza rota, pero también con la convicción de no rendirse.

