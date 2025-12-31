Caos por último día para la verificación vehicular: largas filas entorpecieron el tránsito en Toluca
Filas de hasta tres kilómetros y tiempos de espera de más de cuatro horas, se registraron este día en el municipio de Toluca, donde automovilistas saturaron los verificentros. El objetivo: cumplir de último momento con la verificación vehicular y evitar las multas que se aplicarán por incumplir con el trámite, a partir del primero de enero.
“Hasta ahorita ya llevo una hora, llevo cinco verificentros recorridos. Que no hay ya calcomanía hasta aquí”
Ernesto García / automovilista
Desde las primeras horas del día comenzó a manifestarse el descontento entre los conductores mexiquenses, quienes denunciaron en algunos casos mala organización y en otros, falta de engomados.
“Quién sabe si cuando llegue y me digan que ya no hay, o no sé […] porque la otra opción era ir hasta Naucalpan”
Alberto Serrano / automovilista
La saturación generó conflictos entre quienes acuden a realizar el trámite, así como caos vial considerable en la zona de Paseo Tollocan, donde dos largas filas de vehículos entorpecieron la circulación.
“Luego se quieren meter, de hecho, y pues uno está desde hace tiempo, y ellos llegan y se quieren meter; sí tienes que estar checando que no se te metan”
José Luis Ortega / automovilista
Esta situación afectó la circulación y provocó importantes congestionamientos en al menos cuatro vialidades aledañas. De acuerdo con testimonios, los vehículos permanecieron formados durante horas para acceder al servicio de verificación.
