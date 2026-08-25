Este martes continuarán las lluvias y el ambiente templado en la CDMX
Este martes 25 de agosto de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo nublado con ambiente templado y probabilidad de lluvias y chubascos acompañados por descargas eléctricas y granizo.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la CDMX tendrá cielo medio nublado y ambiente fresco durante la mañana, con bancos de niebla, así como ambiente frío en zonas altas, con ambiente templado y cielo medio nublado a nublado por la tarde.
Mientras que se esperan lluvias y chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX, así como chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (este y norte) con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
- Temperatura máxima: 23 a 25 °C.
- Temperatura mínima: 12 a 14 °C.
- Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
¿Cómo estará el clima este miércoles en la CDMX?
Por otro lado, para este miércoles la CDMX tendrá cielo medio nublado durante el día, con ambiente fresco en la mañana y ambiente templado a cálido por la tarde.
Asimismo, se pronostican lluvias y chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y en el Estado de México, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
- Temperatura máxima: 23 a 25 °C.
- Temperatura mínima: 13 a 15 °C.
- Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
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