Martes, con lluvias fuertes, “Norte” intenso y frío gélido en gran parte del país

Foto: Cuartoscuro

Este martes 27 de enero de 2026 el frente frío 30 se extenderá sobre el occidente del mar Caribe, dejando de afectar México, mientras que la masa de aire ártico asociada, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán; asimismo.

Además, prevalecerá el ambiente muy frío a gélido con densos bancos de niebla matutinos sobre estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

¿Dónde lloverá este martes?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca) Oaxaca Chiapas

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Veracruz (Papaloapan) Tabasco Campeche

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Puebla (Tehuacán-Sierra Negra) Veracruz (Capital y Las Montañas) Quintana Roo

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Guerrero Yucatán

El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas : 35 a 40 °C : Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). 30 a 35 °C : Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

: Temperaturas mínimas: -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles : zonas serranas de Chihuahua y Durango. -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles : zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles : zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México.

Viento: Evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 90 a 110 km/h : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h : Veracruz; de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Quintana Roo; y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Tlaxcala y Puebla.

Oleaje: 4.0 a 5.0 metros de altura : golfo de Tehuantepec. 3.0 a 4.0 metros de altura : costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 2.0 a 3.0 metros de altura, durante la mañana : costa de Tamaulipas.



Clima en el Valle de México

En el Valle de México, se prevé ambiente frío a fresco con bancos de niebla durante la mañana, con ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México, mientras que por la tarde habrá ambiente templado, cielo medio nublado con lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en el Estado de México y sin lluvia en la CDMX.

Temperatura máxima: 22 a 24 °C.

Temperatura mínima: 5 a 7 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este miércoles?

Por otro lado, este miércoles, la masa de aire ártico asociada al frente 30 cambiará y favorecerá un ascenso gradual de las temperaturas en el noreste, centro, oriente y sureste del país, manteniéndose ambiente frío a muy frío en el noroeste y norte de la república.

