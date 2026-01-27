México habría cancelado envío de petróleo a Cuba, reporta Bloomberg

GENERANDO AUDIO...

México envía petroleo a Cuba. Foto: Cuartosucro | Arcihvo

Los envíos de petróleo desde México a Cuba podrían detenerse, luego de que Petróleos Mexicanos (Pemex) diera marcha atrás al traslado de crudo previsto para este mes.

Según lo previsto, Pemex cargaría con petróleo el buque Swift Galaxy a mediados de enero para enviarlo a la isla; sin embargo, el envío se canceló, de acuerdo con documentos a los que Bloomberg reportó haber tenido acceso.

La orden de enviar petróleo a Cuba fue retirada del programa previsto por Pemex, aparentemente sin explicación alguna, pero enmarcada en la presión de Estados Unidos sobre la isla.

El reporte de Bloomberg, se suma el que, días atrás, hiciera la agencia Reuters afirmando que Pemex evaluaba detener los envíos de petróleo a Cuba ante temores de represalias de Trump.

Al menos tres fuentes consultadas por Reuters destacaron que existía un “temor creciente a que Estados Unidos” pudiera llevar a cabo una acción unilateral sobre territorio mexicano.

Según los reportes, durante una llamada telefónica entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum, el republicano había cuestionado a la mandataria mexicana sobre el envío de petróleo a Cuba.

Tras ser cuestionada, Sheinbaum Pardo habría defendido su discurso de “ayuda humanitaria” a Cuba. De manera pública la presidenta afirma que México continuará con los envíos de petróleo a la isla, argumentando que se basan en contratos a largo plazo.

Sin embargo, tres fuentes de alto rango del Gobierno mexicano indicaron, hace unos días, que la política se encontraba bajo revisión interna, ya que aumenta la preocupación en el gabinete de Sheinbaum de que puedan generar antagonismo con Trump. Aunque reconocieron que el mandatario estadounidense no instó directamente a México a detener los envíos de petróleo.

Entre enero y septiembre del año pasado, México envió 17 mil 200 barriles diarios de petróleo crudo y 2 mil bpd de productos petrolíferos refinados a Cuba por un valor aproximado de 400 millones de dólares, según información reportada por Pemex a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la estrategia de Washington de cortar el suministro de petróleo a Cuba podría llevar al país a una catástrofe humanitaria sin precedentes, provocando una migración masiva a México, quien se ha convertido en el principal proveedor de crudo de la isla tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.