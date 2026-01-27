Entre reclamos, Rosario Piedra Ibarra rinde informe ante la Comisión Permanente del Congreso

GENERANDO AUDIO...

Desapariciones forzadas, asesinatos, violaciones. La oposición reclamó a Rosario Piedra Ibarra que en estos y otros temas la Comisión Nacional de Derechos de Humanos (CNDH) ha estado alejada de la sociedad.

“Los datos maquillados que se presentan en esta tribuna son completamente diferentes a la realidad que se vive allá afuera […] estamos atravesando por un país que está ensangrentado”

Ana Isabel González González / diputada PRI

“Lo que hoy estamos cuestionando es el desempeño de su titular, la falta de resultados, los silencios, las omisiones y la falta de autonomía. Recordemos que la Comisión de Derechos Humanos fue creada para defender los derechos de los ciudadanos frente a actos de las autoridades no para solapar los actos de las autoridades”

María Guadalupe Murguía Gutiérrez / senadora PAN

En su informe ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, se defendió de los señalamientos.

“Escucho la persistencia de narrativas que, a pesar de lo expuesto, no oyen ni escuchan, pero no digo que no oyen ni escuchan este informe, que no lo hacen, sino algo peor, no oyen ni escuchan al pueblo”

Rosario Piedra Ibarra / presidenta CNDH

Afirmó que no hay víctimas sin atender y recordó que su única responsabilidad es presentar recomendaciones.

“No nos toca cumplirlas, eso les corresponde a las autoridades, porque no son vinculantes, y porque así lo concibieron Carpizo y Salinas de Gortari y, por eso, les recuerdo, estamos pidiendo se reforme la ley de la Comisión”

Rosario Piedra Ibarra / presidenta CNDH

En el cierre del informe, la presidenta de la Comisión Permanente se pronunció por una CNDH que cuestione al poder.

“La función del ombudsperson exige por naturaleza una oposición crítica firme y técnicamente sustentada incluso cuando ello resulta incómodo para las autoridades”

Kenia López Rabadán / presidenta Comisión Permanente

Rosario Piedra Ibarra está al frente de la CNDH desde noviembre de 2019. En 2024 fue reelegida para un segundo periodo que concluirá en 2029.

