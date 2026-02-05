Frente frío 33 y diversos sistemas mantendrán las bajas temperaturas y lluvias este jueves en mayor parte del país

GENERANDO AUDIO...

Este jueves 5 de febrero de 2026 el frente frío 33 se desplazará rápidamente sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, ocasionado lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país, con lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz y Oaxaca.

Asimismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en el norte, noreste, centro, oriente y sureste de la república, incluida la península de Yucatán; además de mantenerse las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

A su vez, un canal de baja presión en el occidente, una vaguada sobre el noroeste, y el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en dichas regiones; así como en el centro y sur.

¿Dónde lloverá este jueves?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Veracruz (Olmeca) Oaxaca

: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas) Tabasco Chiapas

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) Veracruz (Nautla, Capital y Las Montañas)

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Zacatecas Jalisco Colima Michoacán Guerrero Ciudad de México Estado de México Hidalgo (Sierra de Tenango) Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Sotavento) Campeche

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Baja California Baja California Sur Sonora Chihuahua Durango Nayarit San Luis Potosí Aguascalientes Guanajuato Querétaro Tlaxcala Morelos Yucatán Quintana Roo

: Posible caída de nieve o aguanieve : Cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

:

El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C : Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. 30 a 35 °C : Durango (oeste), Morelos (sur), Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas: -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes : zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Viento: Evento de “Norte” de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h : Veracruz 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, durante la mañana : Tamaulipas. 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Puebla. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Oleaje: 4.0 a 5.0 metros de altura : golfo de Tehuantepec. 3.0 a 4.0 metros de altura : costa de Veracruz. 2.0 a 3.0 metros de altura : costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mar de fondo de 3.0 a 4.0 metros de altura : costa Pacífica de Baja California.



¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, este viernes el frente frío 33 se extenderá sobre el mar Caribe, sin afectar México. Sin embargo, la masa de aire polar asociada cubrirá el noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, propiciando chubascos en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, así como lluvias aisladas en Puebla y Tabasco.

Además, se prevé que durante la tarde, la masa polar empiece a modificar sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas vespertinas en la mayor parte del país, manteniéndose ambiente frío durante la mañana y noche en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Un canal de baja presión en el occidente, en interacción con una vaguada en altura sobre el noroeste de México, y el ingreso de humedad del océano Pacífico, generará lluvias y chubascos en zonas del norte, occidente, centro y sur del país.

