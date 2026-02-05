HRW alerta por graves violaciones a derechos humanos en México

GENERANDO AUDIO...

HRW alertó por problemas con la democracia y violencia en México. Foto: Cuartoscuro

Human Rights Watch (HRW) señaló a México como uno de los países con graves violaciones a los derechos humanos, debido a la eliminación de contrapesos al poder, los niveles extremos de violencia criminal, la impunidad persistente y los abusos cometidos por fuerzas de seguridad, de acuerdo con su informe anual presentado en la Ciudad de México.

Durante la presentación del documento, la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, advirtió una “contradicción muy clara” entre el discurso internacional del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la realidad interna del país, marcada por la continuidad de la violencia y la falta de acceso a la justicia.

La organización subrayó que los problemas estructurales documentados en el informe impactan de forma directa en el ejercicio de derechos civiles y políticos, así como en la confianza ciudadana en las instituciones.

Crisis de desapariciones forzadas en México

Uno de los puntos centrales del informe de HRW es la crisis de desapariciones forzadas, que supera los 133 mil casos registrados en el país. Goebertus afirmó que este fenómeno “preocupa de manera muy grave” y calificó como un “ataque frontal” la postura del Gobierno federal de no reconocer la desaparición como un fenómeno estructural.

La directora regional explicó que la falta de este reconocimiento limita el diseño de políticas públicas integrales y afecta los derechos de las víctimas y sus familias, quienes enfrentan obstáculos para acceder a la verdad, la justicia y la reparación.

Reforma judicial y elección de jueces

HRW destacó que, con el respaldo de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, el Congreso aprobó en septiembre de 2024 una reforma judicial que podría afectar gravemente la independencia del Poder Judicial.

La enmienda obliga a todos los jueces del país a someterse a elecciones, cuyas primeras votaciones se celebraron el 1 de junio, un esquema que, según el organismo, incrementa los riesgos de interferencia política en la impartición de justicia.

Violencia criminal y homicidios en México

El informe documenta que la violencia criminal se mantiene en niveles elevados. La tasa oficial de homicidios en 2024 se ubicó en más de 25 por cada 100 mil habitantes, de las más altas a nivel mundial.

Cifras oficiales publicadas en agosto indican también que más de mil 800 personas fueron asesinadas en Sinaloa desde el “Mayo” Zambada se trasladó a EE. UU. Recordaron que detenido en julio de 2024, lo que detonó enfrentamientos entre facciones del cártel de Sinaloa.

Asesinatos y presunta colusión criminal

En mayo, dos asesores del alcalde de la Ciudad de México fueron asesinados. Al momento de la elaboración del informe, las autoridades habían detenido a dos presuntos implicados, sin identificar al autor intelectual ni el móvil.

En septiembre, la policía de Paraguay detuvo y expulsó a México al exsecretario de seguridad de Tabasco, acusado de colusión con cárteles. En noviembre, también fue asesinado el alcalde de Uruapan, Michoacán, quien había denunciado públicamente a grupos criminales y sus presuntos vínculos con políticos estatales.

Tráfico de armas desde EE. UU.

El informe también señala que alrededor del 70% de las armas de fuego recuperadas en México provienen del tráfico ilegal desde EE. UU.. En junio, la Suprema Corte de Justicia de EE. UU. desestimó una demanda presentada por el Gobierno mexicano contra fabricantes de armas estadounidenses.

Erosión democrática y debilitamiento de contrapesos

El informe identifica un proceso sostenido de erosión democrática, iniciado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y profundizado con reformas recientes. De acuerdo con HRW, estas medidas han debilitado la independencia judicial, ampliado el uso de la prisión preventiva oficiosa y consolidado la militarización de tareas de seguridad pública.

Goebertus señaló que, aunque en América Latina existen crisis extremas como las dictaduras en Cuba y Venezuela o el colapso institucional en Haití, el caso de México presenta un deterioro distinto, centrado en el desmantelamiento del sistema de pesos y contrapesos.

Advirtió que la eliminación de controles al poder permite que futuros gobiernos puedan restringir derechos sin mecanismos efectivos de supervisión.

México entre los peores casos de erosión democrática

La periodista Denisse Dresser, integrante del consejo asesor de HRW para Latinoamérica, destacó que el informe marca un punto de quiebre al ubicar por primera vez a México entre los países con mayor erosión democrática.

Dresser señaló que el país no figuraba anteriormente entre los llamados worst offenders en materia de derechos humanos, junto a naciones como Hungría, Polonia, India o Turquía. Añadió que, aunque el informe reconoce que 13 millones de personas salieron de la pobreza. También documenta un patrón de negación sistemática y violaciones persistentes a derechos civiles y políticos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.