Las de hoy | 5 de febrero de 2026

| 08:59 | Mario Ostos | UnoTV

UnoTV presenta las noticias principales este 5 de febrero de 2026

  • El Universal: México redujo envío de crudo a Cuba en primer año de Trump

En 2024 las exportaciones de petróleo a este país llegaron a 600 millones de dólares y en 2025 fueron de 496 millones, de acuerdo con Pemex.

  • Reforma: Usan salvavidas para pagar deuda

Destina Pemex 60 mil millones de dólares para adeudos; sólo se reducen 20 mil millones de dólares.

  • Excélsior: La inversión privada alcanza 406 millones de dólares

Hay 2 mil 532 proyectos, desde el sector automotriz hasta el textil, que sumarían 1.6 millones de empleos para 2030, anunció Marcelo Ebrard.

  • Milenio Diario: “Certidumbre y peso fuerte”, las ofertas de Claudia a la inversión

La iniciativa privada recibe con beneplácito el anuncio y confía en la voluntad política, pero todavía ve trabas y solicita ruta clara de beneficios reales.

  • La Jornada: Disminuyó la deuda de Pemex 20 mil millones de dólares

Reportan el menor déficit en una década.

  • El Financiero: Pemex e iniciativa privada invertirán 425 mil millones de pesos en 2026

Enfocarán fondos en puntos estratégicos para garantizar producción.

  • El Economista: Ganancias de la banca en México alcanzan nivel máximo en 2025

Sumaron 304 mil 400 millones de pesos, 1.1% más que el año previo.

