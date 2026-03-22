Domingo de lluvia en CDMX: se estiman chubascos y ligero calor

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Lluvia y ligero calor se prevé en CDMX este domingo. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este domingo 22 de marzo el clima continuará frío por la mañana y con bruma. Asimismo, por la tarde se estima ambiente templado y posibilidad de lluvia y chubascos en la Ciudad de México.

Sigue el frío, especialmente en las zonas altas, donde este domingo 22 de marzo se prevé clima fresco. La mínima de temperatura para la CDMX es de 7 a 9 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 3 y 5 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 22 a 24 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 20 a 22 °C. En ambas entidades se prevén chubascos.

Asimismo, para este domingo 22 de marzo se esperan rachas de viento con dirección norte y velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil extendió recomendaciones ante el frío. Sugieren evitar cambios de temperatura, vestirse con varias capas de ropa, así como estornudar y toser correctamente.

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