Vinculan a proceso a profesor por grabar bajo la falda de una alumna en la CDMX

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El profesor fue dado de baja de manera inmediata por el colegio. FOTO: Especial

Un profesor identificado como Enrique “N”, fue vinculado a proceso tras ser acusado de captar imágenes sin consentimiento de una de sus alumnas, de apenas 16 años, en un colegio de la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía capitalina, el pasado 18 de marzo, el docente aprovechó el momento en que los alumnos pasaban a su escritorio para revisar tareas. Mientras la víctima le entregaba sus actividades, el hombre habría colocado su celular debajo de la falda de la menor para grabarla.

El plan no le salió bien, ya que otra estudiante se dio cuenta de lo que estaba pasando y logró grabar al profesor en el acto con su propio teléfono.

🚨MAESTRO DETENIDO POR GRABAR BAJO FALDAS EN PREPA📱



Alumnas lo pillaron en pleno acto y lo denunciaron al instante.



Enrique Vega Ortega, profesor del Colegio del Valle Mier y Pesado en Benito Juárez, fue detenido por agentes de la SSC CDMX tras ser sorprendido intentando… pic.twitter.com/vepDDjZ7JT — Imagen_Oaxaca (@Imagen_Oax) March 19, 2026

De inmediato se dio aviso a las autoridades escolares quienes ante los hechos tomaron la decisión de darlo de baja y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo detuvieron el mismo día.

Tras las pruebas presentadas (incluyendo los videos de los testigos), un juez determinó este viernes:

Vinculación a proceso por el delito contra la intimidad sexual agravado

por el delito contra la intimidad sexual agravado Prisión preventiva como medida cautelar

como medida cautelar Dos meses para el cierre de la investigación complementaria

La Fiscalía de la CDMX reiteró que este tipo de conductas que vulneran la dignidad de las y los menores no quedarán impunes. Por ahora, el imputado se presume inocente hasta que se dicte una sentencia final.

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