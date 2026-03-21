¿Primavera? Frío y lluvias llegan a CDMX este sábado 21 de marzo

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CDMX y Edomex tendrán frío y lluvias este 21 de marzo

El clima en la Ciudad de México y el Estado de México para este sábado 21 de marzo estará marcado por un ambiente frío al amanecer, especialmente en zonas del sur y poniente. Este descenso de temperatura ocurre un día después de que el equinoccio de primavera llegará este 20 de marzo.

Por la mañana se espera cielo parcialmente nublado, presencia de bruma y ambiente fresco en la región. En zonas altas del Estado de México se prevé un ambiente aún más frío, con temperaturas bajas desde las primeras horas del día.

Frío en CDMX y lluvias en Edomex este 21 de marzo

Durante la tarde, el ambiente será templado, con cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en el Estado de México de 5 a 25 mm en 24 horas. En la Ciudad de México se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en 24 horas, con posibilidad de descargas eléctricas.

El viento será de componente norte de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 45 km/h, por lo que en algunas zonas podría mantenerse la sensación de frío durante buena parte del día.

En la Ciudad de México se prevé una temperatura mínima de 5 a 7 °C y una máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se espera una mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 19 a 21 °C, con un amanecer más frío en comparación con otras zonas del Valle de México.

Aunque la primavera ya comenzó de manera oficial con el equinoccio, las condiciones meteorológicas para este sábado seguirán marcadas por el frío matutino, la nubosidad y las lluvias hacia la tarde en la región.

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