¡Hasta 26°! Se estima domingo caluroso en CDMX

Se prevé domingo caluroso en CDMX para este 8 de febrero. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este domingo 8 de febrero el clima continuará muy frío por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima ambiente caluroso y sin posibilidad de lluvias en la Ciudad de México.

El frío persiste especialmente en las zonas altas, donde este domingo 8 de febrero se prevé clima muy frío. La mínima de temperatura para la capital es de 7 a 9 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 0 y 2 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 24 a 26 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 21 a 23 °C. En ambas entidades se esperan lluvias aisladas.

Asimismo, para este domingo 8 de febrero se esperan rachas de viento con dirección norte y noreste con velocidades de 10 a 25 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Ante el frío, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil invitó a la población a utilizar varias capas de ropa: térmica, transpirable e impermeable.

