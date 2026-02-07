CDMX prevé derrama económica de más de mil 100 mdp por Super Bowl 2026

GENERANDO AUDIO...

Super Bowl 2026 dejará derrama económica millonaaria en CDMX. Foto: AFP.

La Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México (Coparmex CDMX) estimó que el Super Bowl 2026 dejará una derrama económica de aproximadamente mil 138 millones de pesos en la capital del país.

La institución señaló que el impacto económico se concentra principalmente en los sectores de alimentos y bebidas, comercio minorista y servicios de entretenimiento, impulsado por el incremento en el consumo durante el fin de semana del Super Bowl.

La derrama económica de este evento deportivo se refleja en un mayor consumo en restaurantes, bares, tiendas de autoservicio y plataformas de streaming, lo que beneficia a más de 52 mil establecimientos en la Ciudad de México.

En estos negocios laboran alrededor de 278 mil personas, quienes participan de manera directa en la actividad económica generada por el evento.

La Coparmex CDMX señaló que este comportamiento responde a la alta demanda de alimentos preparados, bebidas, productos de conveniencia y artículos relacionados con el futbol americano, especialmente durante el día del partido.

Negocios beneficiados por el Super Bowl 2026 en la CDMX

Con base en datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), los giros con mayor participación en esta derrama económica en la Ciudad de México incluyen bares, cantinas, tiendas de abarrotes, restaurantes de comida rápida y comercios dedicados a la venta de artículos deportivos.

Estos sectores concentran una parte relevante del consumo asociado al Super Bowl, tanto en compras presenciales como a través de servicios digitales, lo que amplía el alcance económico del evento en la capital del país.

Coparmex CDMX destaca impacto del Super Bowl en el mercado interno

El presidente de COPARMEX CDMX, Adal Ortiz Ávalos, indicó que este tipo de eventos muestran la capacidad del mercado interno de la capital para dinamizar la economía local y generar beneficios para los negocios establecidos.

Señaló que la derrama económica del Super Bowl también está vinculada a la preservación de empleos y al sostenimiento de las actividades productivas que dependen del consumo durante fechas de alta demanda.

Finalmente, la COPARMEX CDMX hizo un llamado a la ciudadanía para consumir en negocios formales y establecidos, con el objetivo de fortalecer la actividad empresarial, el empleo y la competitividad en la Ciudad de México.