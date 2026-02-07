Golpe a la extorsión: 24 detenidos en CDMX en solo enero

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que como parte de las acciones para combatir la extorsión en la Ciudad de México, durante enero de 2026, fueron detenidas 24 personas presuntamente relacionadas con este delito en diversas alcaldías de la capital, como resultado de operativos coordinados realizados a lo largo del mes.

SSC intensifica operativos contra la extorsión en CDMX

Las detenciones se llevaron a cabo mediante despliegues estratégicos en contra de la extorsión a cargo de policías preventivos de distintos sectores, personal de la Subsecretaría de Inteligencia, así como elementos de la Policía Auxiliar (PA) y la Policía Bancaria e Industrial (PBI).

Las acciones se concentraron en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tlalpan, Iztapalapa y Venustiano Carranza, demarcaciones donde se identificó actividad relacionada con extorsión y otros delitos considerados de alto impacto.

Caso de despojo de efectivo en Venustiano Carranza

Uno de los hechos relevantes ocurrió el 9 de enero, cuando policías capitalinos detuvieron a tres hombres de 24, 25 y 28 años de edad, quienes presuntamente despojaron a un ciudadano de más de 56 mil pesos en un establecimiento localizado en la colonia 20 de Noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Las detenciones se derivaron de trabajos de seguimiento y de la identificación de posibles células delictivas que operan en distintas zonas de la capital.

Detenidos quedan a disposición del Ministerio Público

Todas las personas detenidas se les realizaron revisiones preventivas, se les leyeron sus derechos constitucionales y fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Las autoridades recordaron que las denuncias pueden realizarse de manera anónima a través del número 089, disponible las 24 horas del día, así como al teléfono 55 5036 3301, habilitado para la atención de este tipo de reportes en la Ciudad de México.

