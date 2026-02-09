¡Nevadas hasta en 4 estados! Clima para este lunes 9 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Se estiman nevadas en 4 estados para este lunes 9 de febrero. Foto: Cuartoscuro

Durante este lunes 9 de febrero, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y una vaguada en altura sobre la península de Baja California, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Chihuahua, chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango y Sinaloa, y lluvias aisladas en Coahuila y Zacatecas. También, existen condiciones para nevadas en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. A su vez, se pronostica oleaje elevado de hasta 3.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y de la misma altura en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur, y en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, por mar de fondo.

Asimismo, un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en dicha región, además del sur de México y el estado de Quintana Roo. Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y el incremento de las temperaturas diurnas sobre gran parte del territorio nacional, sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente seguirá siendo frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas.

¿Dónde lloverá este lunes 9 de febrero?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Sonora

Sinaloa

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Baja California Sur

Durango

Zacatecas

Nayarir

Guerrero

Oaxaca

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Coahuila

Jalisco

Colima

Michoacán

Veracruz

Tabasco

Chiapas

Quintana Roo

Posibles nevadas

Zonas serranas de Chihuahua

Zonas serranas de Durango

Zonas serranas de Sonora

Zonas serranas de Sinaloa

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas y nevadas podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 9 de febrero?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Guerrero y Puebla

Guerrero y Puebla 30 a 35 ° C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Chiapas

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : golfo e istmo de Tehuantepec

: golfo e istmo de Tehuantepec Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 30 a 50 km/h : Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán

: Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec

golfo de Tehuantepec Mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente frío por la mañana. No se esperan lluvias.

Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente frío por la mañana. No se esperan lluvias. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y nublado; por la tarde, ambiente templado y sin posibilidad de lluvias. Temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.