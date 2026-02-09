¡Nevadas hasta en 4 estados! Clima para este lunes 9 de febrero
Durante este lunes 9 de febrero, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y una vaguada en altura sobre la península de Baja California, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Chihuahua, chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango y Sinaloa, y lluvias aisladas en Coahuila y Zacatecas. También, existen condiciones para nevadas en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. A su vez, se pronostica oleaje elevado de hasta 3.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y de la misma altura en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur, y en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, por mar de fondo.
Asimismo, un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en dicha región, además del sur de México y el estado de Quintana Roo. Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y el incremento de las temperaturas diurnas sobre gran parte del territorio nacional, sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente seguirá siendo frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas.
¿Dónde lloverá este lunes 9 de febrero?
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Chihuahua
- Sonora
- Sinaloa
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Baja California Sur
- Durango
- Zacatecas
- Nayarir
- Guerrero
- Oaxaca
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Coahuila
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Veracruz
- Tabasco
- Chiapas
- Quintana Roo
Posibles nevadas
- Zonas serranas de Chihuahua
- Zonas serranas de Durango
- Zonas serranas de Sonora
- Zonas serranas de Sinaloa
Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas y nevadas podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 9 de febrero?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Guerrero y Puebla
- 30 a 35 ° C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Chiapas
Temperaturas mínimas esperadas:
- -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas
Vientos y oleaje:
- Viento de 50 a 70 km/h: golfo e istmo de Tehuantepec
- Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
- Viento de 30 a 50 km/h: Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec
- Mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente frío por la mañana. No se esperan lluvias.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y nublado; por la tarde, ambiente templado y sin posibilidad de lluvias. Temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.