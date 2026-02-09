A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | lunes 9 de febrero de 2026

| 07:36 | Redacción | UnoTV | CDMX

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Sismo de 5.7 grados se siente en CDMX y otros estados
✔️ México envía ayuda humanitaria a Cuba en dos buques de la Armada
✔️ Cuba suspenderá combustible para aviones por crisis energética
✔️ Bad Bunny hace historia en el medio tiempo del Super Bowl
✔️ Halcones Marinos de Seattle se llevan el Super Bowl 60
✔️ Revelan el auto de Cadillac que usará Checo Pérez

