Las de hoy | 9 de febrero de 2026

UnoTV presenta las noticias principales este 9 de febrero de 2026

El Universal: Convierte Donald Trump al ICE en una fuerza letal

Contrataciones masivas, poco entrenamiento, capacidad para operar con el rostro tapado, cuotas de arrestos y pesquisas de su actuar en manos federales hacen del Servicio de Inmigración lo que el senador de Estados Unidos Rubén Gallego llama “brigada de matones”.

Reforma: Acecha a México crisis en pensiones

Destina gobierno más de 1.6 billones de pesos; sube 6.8% al año.

Milenio Diario: Árbitros electorales estatales: quiebras, recortes, adeudos

Algunos operan con un tercio de recursos y este año tendrán 4 mil mdp menos; así organizarán el proceso para elegir a 17 gobernadores, 2 mil alcaldes y jueces.

Excélsior: México manda a Cuba 814 toneladas de ayuda

El gobierno federal envió dos buques con alimentos básicos y artículos de higiene para enfrentar el desabasto; prepara mil 500 toneladas adicionales.

La Jornada: Parte la ayuda a Cuba

Zarpan dos buques de la Marina con 814 toneladas de víveres; el gobierno reafirma los “principios humanistas”.

El Economista: México duplicó su ventaja arancelaria frente a China en el último año

Las mexicanas pagan 4.18% en promedio; las chinas, 30.93%.

El Financiero: Banxico seguirá con recortes si las condiciones lo permiten

Rodríguez señala que se cuidará que no se presenten efectos de segundo orden por aranceles y nuevos impuestos.

