¡No dejes el paraguas! CDMX prevé lluvia y máximas de 27 grados este 8M

| 02:00 | Ángel Sánchez | Uno TV
Lluvias y máximas de 27 grados este 8M en CDMX. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este domingo 8 de marzo el clima continuará frío por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima ambiente cálido y con lluvia en la Ciudad de México.

Sigue el frío, especialmente en las zonas altas, donde este domingo 8 de marzo se prevé clima fresco. La mínima de temperatura para la CDMX es de 10 a 12 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 3 y 5 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 25 a 27 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 22 a 24 °C. En el Estado de México se estiman chubascos y posible granizo; en la capital se prevén lluvias aisladas.

Asimismo, para este domingo 8 de marzo se esperan rachas de viento con dirección noreste con velocidades de 10 a 25 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Ante el calor, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil extendió recomendaciones para evitar golpes de calor en bebés: no dejar a los bebés dentro de los coches, ventilar los interiores de los vehículos y hacer paradas en zonas con sombra.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Metro CDMX anuncia cierre de estaciones este 8 de marzo: cuáles son y qué líneas se verán afectadas

Ciudad de México

Metro CDMX anuncia cierre de estaciones este 8 de marzo: cuáles son y qué líneas se verán afectadas

Lanzan "María", transporte exclusivo para mujeres en Cuajimalpa

Ciudad de México

Lanzan "María", transporte exclusivo para mujeres en Cuajimalpa

¿Hay Hoy No Circula el domingo? Así aplica el programa el fin de semana

Ciudad de México

¿Hay Hoy No Circula el domingo? Así aplica el programa el fin de semana

Este sábado no circulan autos con holograma 1 y 2, terminación impar, en CDMX y Edomex

Ciudad de México

Este sábado no circulan autos con holograma 1 y 2, terminación impar, en CDMX y Edomex

Etiquetas: , ,