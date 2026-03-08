Metro CDMX anuncia cierre de estaciones este 8 de marzo: cuáles son y qué líneas se verán afectadas

GENERANDO AUDIO...

A través de sus redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que habrá horarios especiales en la Línea 2 debido a trabajos de remodelación en varias estaciones.

Las modificaciones aplican desde el día de ayer, sábado, y a lo largo de este domingo 8 de marzo, con cierres anticipados y cambios en la operación del servicio en algunos tramos de la línea.

Metro CDMX anuncia horario especial en Línea 2

El Metro de la Ciudad de México informó que las siguientes estaciones concluyeron operaciones desde las 20 horas del sábado:

Allende

Zócalo

Pino Suárez (Líneas 1 y 2)

Bellas Artes (Líneas 2 y 8)

Asimismo, reabrirán hasta las 05:00 horas del lunes 9 de marzo, según el comunicado oficial. Por lo tanto, a lo largo de este domingo 8 de marzo, no habrá servicio en ellas.

De igual forma, el Metro CDMX anunció que la Línea 2 operará en dos tramos a lo largo de este domingo:

Tasqueña a Xola

Hidalgo a Cuatro Caminos

RTP continuará brindando servicio alternativo

Como ha sido desde que se anunció el cierre parcial de las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, la Red de Transportes de Pasajeros (RTP) brinda servicio alternativo en el tramo que está en remodelación. Tras los cierres anunciados recientemente, RTP extenderá su servicio de apoyo desde Bellas Artes hasta Viaducto este domingo.

El Metro CDMX pidió a los usuarios tomar en cuenta estas modificaciones y prever tiempos de traslado ante los ajustes en el servicio.

