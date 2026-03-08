Lanzan “María”, transporte exclusivo para mujeres en Cuajimalpa

GENERANDO AUDIO...

Transporte para mujeres en Cuajimalpa. Foto: cortesía

La alcaldía Cuajimalpa presentó su primer sistema de transporte público exclusivo para mujeres llamado “María”, una iniciativa que busca mejorar la movilidad y la seguridad de las usuarias durante sus traslados diarios dentro de la demarcación.

El alcalde de la alcaldía, Carlos Orvañanos, explicó que la propuesta surge ante la necesidad de ofrecer trayectos más seguros para las mujeres que utilizan el transporte público en la zona.

“María no es solamente un camión; es un espacio seguro, blindado contra la violencia y diseñado para que sus traslados al trabajo, a la escuela o de regreso a casa sean minutos de paz y tranquilidad”, afirmó.

Cómo funcionará el transporte “María” en Cuajimalpa

El nuevo sistema de transporte exclusivo para mujeres operará de 06:00 a 21:00 horas en la Ruta 114 San Juan Yautepec–Cuajimalpa–Contadero–Chimalpa, mediante unidades de Autobuses Monte de las Cruces.

El programa arrancará con ocho unidades, aunque las autoridades no descartan ampliar el servicio a otras rutas conforme avance su implementación.

Entre las características del sistema destacan:

Cámaras de videovigilancia en las unidades

Operadoras capacitadas con perspectiva de género

Conexión directa con la base de seguridad pública de la alcaldía

De acuerdo con un boletín de la alcaldía, estas medidas buscan prevenir situaciones de acoso o violencia durante los trayectos.

Una estrategia contra la violencia de género

La presentación del sistema “María” se realizó en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la alcaldía que incluye:

Puntos Violeta para atender casos de violencia contra mujeres

Policías especializadas en atención a violencia de género

Autoridades de la demarcación realizaron el primer abordaje simbólico a una de las unidades del sistema “María”, con lo que inició formalmente este nuevo servicio de transporte dirigido exclusivamente a mujeres en Cuajimalpa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.