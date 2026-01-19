Persisten lluvias y frío en CDMX para este lunes 19 de enero

GENERANDO AUDIO...

Frío y lluvia en CDMX este 19 de enero. Foto: Cuartoscuro.

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este lunes 19 de enero el clima seguirá frío y nublado por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima ambiente templado y con posibilidad de lluvias aisladas en la CDMX.

Los amaneceres fríos persisten especialmente en las zonas altas, donde este lunes 19 de enero se prevén bancos de niebla y clima muy frío con posibles heladas. La estimación mínima de temperatura para la capital es de 5 a 7 °C; para Toluca, en el Estado de México, el pronóstico estima una mínima de entre -1 y 1 °C.

Por la tarde, en la Ciudad de México la estimación máxima de temperatura es de 20 a 22 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 16 a 18 °C. Para ambas entidades se esperan lluvias aisladas.

De igual forma, para este lunes 19 de enero se esperan rachas de viento con dirección variable. Las velocidades irán desde los 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 45 km/h.

Ante el frío, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil invitó a la población a evitar cambios de temperatura, vestirte con varias capas de ropa, alimentarse de forma adecuada y a tener especial cuidado con menores y adultos mayores.

