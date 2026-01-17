alumnos-de-arquitectura-de-la-unam-bloquean-insurgentes-y-exigen-cumplir-su-pliego-petitorio

GENERANDO AUDIO...

Alumnos de la UNAM bloquearon Insurgentes. Foto: OVIALCDMX

Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) bloquearon el cruce de Insurgentes y Loreto, a la altura del Eje 10 Sur, en la Ciudad de México (CDMX).

Los alumnos se manifestaron para exigir que Rectoría cumpliera con el pliego petitorio que entregaron con anterioridad. En las pancartas se leía: “Tenemos a la directora más autoritaria de la UNAM”, “Organizados y sin miedo” y “Por la salud mental. Comunidad de Arquitectura”.

Además, utilizaron tubos de cartón para bloquear Insurgentes e impedir el paso de la circulación vehicular. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) para dialogar con los jóvenes.

El bloqueo en Insurgentes se prolongó por poco más de dos horas. Al filo de las 15:33 horas, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL) reportó la presencia de manifestantes en la zona.

Los estudiantes levantaron el bloqueo alrededor de las 17:24 horas de este sábado, informó el OVIAL. La manifestación transcurrió de manera pacífica y sin contratiempos.