Alumnos de Arquitectura de la UNAM bloquean Insurgentes y exigen cumplir su pliego petitorio

| 17:54 | E. Santiago | Agencias
alumnos-de-arquitectura-de-la-unam-bloquean-insurgentes-y-exigen-cumplir-su-pliego-petitorio
Alumnos de la UNAM bloquearon Insurgentes. Foto: OVIALCDMX

Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) bloquearon el cruce de Insurgentes y Loreto, a la altura del Eje 10 Sur, en la Ciudad de México (CDMX).

Los alumnos se manifestaron para exigir que Rectoría cumpliera con el pliego petitorio que entregaron con anterioridad. En las pancartas se leía: “Tenemos a la directora más autoritaria de la UNAM”, “Organizados y sin miedo” y “Por la salud mental. Comunidad de Arquitectura”.

Además, utilizaron tubos de cartón para bloquear Insurgentes e impedir el paso de la circulación vehicular. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) para dialogar con los jóvenes.

El bloqueo en Insurgentes se prolongó por poco más de dos horas. Al filo de las 15:33 horas, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL) reportó la presencia de manifestantes en la zona.

Los estudiantes levantaron el bloqueo alrededor de las 17:24 horas de este sábado, informó el OVIAL. La manifestación transcurrió de manera pacífica y sin contratiempos.

Hace unos días, la Facultad de Arquitectura alertó que más de 7 mil estudiantes se encuentran en riesgo de rezago por el paro que se mantiene, desde hace meses. Por ello, lanzó una consulta al alumnado para conocer su postura y que se tomen decisiones.

Te recomendamos:

Reportan "explosión" y humo en Metro San Lázaro, de la Línea 1

Ciudad de México

Reportan "explosión" y humo en Metro San Lázaro, de la Línea 1

No lo tires en la calle: así puedes reciclar tu árbol natural de Navidad en CDMX

Ciudad de México

No lo tires en la calle: así puedes reciclar tu árbol natural de Navidad en CDMX

Cateo en Iztacalco deja detenido y más de 280 dosis de droga aseguradas

Ciudad de México

Cateo en Iztacalco deja detenido y más de 280 dosis de droga aseguradas

Pelea en Tlalpan: detienen a 4 tras agresión a polis de la SSC-CDMX; videos

Ciudad de México

Pelea en Tlalpan: detienen a 4 tras agresión a polis de la SSC-CDMX; videos

Etiquetas: ,