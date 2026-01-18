Avanzan acuerdos para retirar a ambulantes del Centro Histórico en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Clara Brugada pidió a vendedores respetar los acuerdos. Foto: Cuartoscuro.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada Molina, adelantó que ya lograron avances para proceder con el retiro y reubicación de vendedores ambulantes en el Centro Histórico.

Este 17 de enero, Clara Brugada acudió a un evento público donde indicó que están trabajando en reducir de forma “sustancial” el comercio en la vía pública del Centro Histórico.

Mencionó que buscan reducir los casi 4 mil comerciantes ambulantes y “toreros” que existen en esa zona.

Subrayó que ya están alcanzando los acuerdos necesarios para liberar las calles del Centro Histórico y reiteró que retirarán a las y los comerciantes que no respeten los espacios establecidos.

La Jefa de Gobierno adelantó que el próximo jueves 22 de enero dará más información sobre el reordenamiento de la vía pública.

A esta estrategia se suma el retiro de mercancía ilegal, de la cual, suman 254 mil 572 objetos retirados, según indicó.

¿En qué consta el Plan Maestro de Reordenamiento?

Además, Clara Brugada mencionó que presentará el Plan Maestro para el Reordenamiento del Centro Histórico.

“Esta transformación que nos hemos propuesto del Centro Histórico se guía justamente en un plan maestro de desarrollo que involucra a todas las dependencias del Gobierno de la ciudad, para garantizar su transformación.

Según un comunicado, dicho plan consta de ocho ejes fundamentales para el Centro Histórico:

Habitabilidad, repoblamiento y vivienda

Movilidad, infraestructura y espacio público

Gestión de riesgos

Economía y medioambiente

Patrimonio histórico y cultural

Cultura y turismo

Seguridad; y gobernanza

Decomisan más de 50 mil vapeadores y cigarros electrónicos

Además, Clara Brugada precisó que, en un último operativo, decomisaron 50 mil 700 vapeadores y cigarrillos electrónicos en el Centro Histórico de CDMX.

“Queremos un gran Centro Histórico, sí como un motor del gran comercio de la Ciudad de México y del país, y lo queremos libre de mercancía ilegal”, afirmó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Gobierno, César Cravioto Romero, pidió a las y los comerciantes ambulantes del Centro Histórico que respeten los acuerdos generados con sus líderes para el reordenamiento.

“Vamos a levantar a quienes se pongan en lugares donde en los acuerdos quede que no pueda haber comercio en vía pública”, resaltó.

Por último, César Cravioto aseguró que han levantado 390 puestos ambulantes en el primer cuadro de la ciudad, en lo que va del 2026.

