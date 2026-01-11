Se prevé caída de nieve o aguanieve en Nevado de Toluca y CDMX con clima frío este domingo 11 de enero

GENERANDO AUDIO...

Posible caída de nieve este domingo 11 en el Nevado de Toluca. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este domingo 11 de enero el clima continuará frío y con niebla por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima ambiente templado y con posibilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México. A su vez, se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en el Nevado de Toluca, Popocatépetl, así como en el Iztaccíhuatl.

Los amaneceres fríos persisten especialmente en las zonas altas, donde este domingo 11 de enero se prevén bancos de niebla y clima muy frío con posibles heladas. La estimación mínima de temperatura para la capital es de 4 a 6 °C; para Toluca, en el Estado de México, el pronóstico estima una mínima de entre -2 y 0 °C.

Por la tarde, en la Ciudad de México la estimación máxima de temperatura es de 17 a 19 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 15 a 17 °C. En ambas entidades se prevén lluvias aisladas.

De igual forma, para este domingo 11 de enero se esperan rachas de viento del noreste y norte con velocidades de 10 a 25 km/h, alcanzando máximas de 45 km/h.

Ante el frío, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil invitó a la población a evitar cambios de temperatura, vestirte con varias capas de ropa, así como a cubrirse con el ángulo interno del brazo ante estornudos.

