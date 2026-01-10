Nuevo video muestra interior de edificio tras explosión en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Un nuevo video muestra el interior del edificio en Paseos de Taxqueña tras la explosión causada por la acumulación de gas la mañana de este viernes. En las imágenes se observan departamentos cubiertos por escombros, tabiques y restos de vidrios.

Así luce el interior del edificio tras la explosión en Paseos de Taxqueña

Por más de 7 minutos, la nueva grabación muestra los estragos de la explosión, comenzando por la banqueta y daños a inmuebles y vehículos cercanos. El video capta, piso a piso, cómo el estallido causó severos daños.

Al comienzo, las ventanas y muebles empezaron a evidenciar la explosión; mientras vecinos, entre gritos, preguntaban si en los primeros departamentos había personas heridas o atrapadas.

“¿Hay alguien? ¿Alguien necesita ayuda?”, se escucha a un hombre en la grabación.

Conforme avanzó el recorrido por departamentos, la escena comenzó a mostrar más daños: muros derribados, parte de paredes obstruyendo el paso en las escaleras, muebles destruidos y cubiertos de polvo.

En medio de gritos de auxilio, también se aprecia cómo algunas paredes están incompletas, pues les hace falta la parte de abajo, dejando al descubierto el interior de los departamentos.

A los escombros y muebles rotos, se sumaron los gritos de víctimas que, en desesperación, solicitaban ayuda para ser atendidos por personal médico de rescate.

“Ayúdenlo, por favor, está lastimado”, se escucha gritar a una mujer en repetidas ocasiones, mientras vecinos tratan de contenerla en espera de los servicios de emergencia.

La explosión de este viernes en CDMX

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, la explosión en la colonia Paseos de Taxqueña se generó a causa de una fuga y acumulación de gas LP.

El reporte oficial destaca que, en total, se atendió a 11 personas que resultaron afectadas:

8 fueron atendidas en el lugar

3 fueron trasladadas al hospital para su atención

Tras el estallido, autoridades capitalinas instalaron un “puesto de mando para la atención de vecinos que resultaron con daños en viviendas”.

Finalmente, destacaron que los habitantes de inmuebles aledaños ya fueron autorizados a regresar a sus domicilios tras la revisión hecha a los edificios.

