Se avecinan fríos: alertan por temperaturas de hasta 0 °C del 11 al 13 de enero en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Se esperan temperaturas bajas en CDMX. Foto: Cuartoscuro

El frío volverá a sentirse en la Ciudad de México del 11 al 13 de enero, alertaron autoridades. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se estiman temperaturas de entre 0 y 6 °C en algunas zonas de la capital mexicana.

¿En qué parte de la CDMX habrá bajas temperaturas?

De acuerdo con la dependencia capitalina, se estima que el ambiente de frío a muy frío se haga presente en las zonas altas de la ciudad.

“Durante la madrugada, el ambiente será de frío a muy frío, con heladas en las zonas altas de la ciudad, donde las temperaturas mínimas oscilarán entre 0 y 6 °C”, explicó la dependencia capitalina.

Activan doble alerta por bajas temperaturas en CDMX

Además de la alerta de las bajas temperaturas de los próximos días, la secretaría activó una doble alerta para la Ciudad de México:

Naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del sábado 10 de enero en la alcaldía Tlalpan.

Mientras que la alerta amarilla, también ante el pronóstico de bajas temperaturas, se activó para:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

¿Qué hacer ante clima frío?

Ante las bajas temperaturas que se prevén para varias zonas de la capital, autoridades emitieron una serie de recomendaciones, como:

Cubrir nariz y boca

Usar ropa abrigadora y en capas

Evitar cambios bruscos de temperatura

Ingerir alimentos ricos en vitaminas A y C

También explicaron cómo vestir correctamente en método de la cebolla, es decir, en capas.

Capa 1: ropa interior térmica

Capa 2: ropa transpirable

Capa 3: prendas que sean impermeables

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.