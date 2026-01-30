¡Sigue abrigándote! Viernes 30 con posible caída de aguanieve en seis estados

GENERANDO AUDIO...

Posible caída de aguanieve en seis estados para este viernes 30. Foto: Cuartoscuro

Para este viernes 30 de enero, el frente frío 32 ingresará sobre el noreste mexicano, provocará posible caída de aguanieve e interaccionará con una vaguada en altura y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionando vientos con rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California y con posibles tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí. A su vez, un canal de baja presión sobre el sureste del país, en combinación con la humedad procedente del golfo de México y mar Caribe, generará lluvias con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en Veracruz, Chiapas y Oaxaca, así como lluvias aisladas en Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Asimismo, se prevén condiciones para la caída de lluvia engelante o aguanieve en zonas altas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, condición que se extenderá durante la madrugada del sábado, en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote. El ingreso de humedad del océano Pacífico incrementará la probabilidad de chubascos con posibles descargas eléctricas en Guerrero. En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera propiciará ambiente caluroso a muy caluroso en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿Dónde lloverá este viernes 30 de enero?

Lluvia fuerte con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Veracruz

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Guerrero

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Chihuahua

Coahuila

Michoacán

Guanajuato

Estado de México

Campeche

Yucatán

Lluvia engelante o aguanieve

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Cofre de Perote

Pico de Orizaba

Cimas del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas por tormenta invernal podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 30 de enero?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas 30 a 35 ° C: Sinaloa, Nayarit, Durango, Morelos y Puebla

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua

zonas serranas de Chihuahua -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Chiapas

Vientos y oleaje:

Viento de 70 a 90 km/h : Tamaulipas, Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec

: Tamaulipas, Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec Viento de 50 a 70 km/h : golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Viento de 30 a 50 km/h : Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla

: Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla Oleaje de 3 a 4 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz y golfo de Tehuantepec

costas de Tamaulipas, Veracruz y golfo de Tehuantepec Oleaje de 2 a 3 metros de altura: costas de Campeche, Tabasco y Yucatán

costas de Campeche, Tabasco y Yucatán Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California y Baja California Sur

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente muy frío por la mañana. Se estiman lluvias aisladas.

Mínima de 3 a 5 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente muy frío por la mañana. Se estiman lluvias aisladas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y nublado; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y sin posibilidad de lluvia. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

