Marina asegura 88 toneladas de cigarrillos pirata en el AICM de septiembre a la fecha

Más de 55 millones de cigarros y 88 toneladas aseguradas. FOTO: Getty

Entre septiembre de 2025 y enero de 2026, la Secretaría de Marina aseguró más de 88 toneladas de cigarrillos pirata en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como parte de operativos de inteligencia y vigilancia aplicados a mercancías de importación.

De acuerdo con información oficial, el decomiso representa un valor estimado superior a 400 millones de pesos en el mercado negro, además de un golpe directo a redes de contrabando y un riesgo evitado para la salud pública y la recaudación fiscal.

Marina decomisa cigarrillos pirata en el AICM

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informó que entre el 19 de septiembre de 2025 y el 28 de enero de 2026 se aseguraron 37 embarques de cigarrillos de procedencia ilícita en instalaciones aeroportuarias de la capital del país, en coordinación con la Aduana del AICM y agencias nacionales e internacionales.

Las acciones fueron resultado de trabajos de inteligencia estratégica, análisis de riesgo y vigilancia aplicada a mercancías de importación. Durante las revisiones se detectaron irregularidades en documentación, rutas logísticas y perfiles de envío, lo que permitió identificar los cargamentos ilegales antes de que ingresaran al mercado nacional.

Derivado de estos operativos, personal naval logró el aseguramiento de aproximadamente 88.78 toneladas y más de 55 millones de piezas de cigarrillos pirata. Según la autoridad naval, de haberse comercializado, estos productos habrían alcanzado un valor superior a 400 millones de pesos en el mercado ilícito.

La Marina destacó que este tipo de mercancía representa una afectación directa a la recaudación fiscal y un riesgo para la salud pública, al tratarse de productos que no cumplen con controles sanitarios ni regulaciones legales.

Investigaciones y combate al contrabando

Los productos asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes. La dependencia señaló que este tipo de aseguramientos impacta directamente a redes de contrabando y delincuencia organizada, cuyos ingresos suelen destinarse a otras actividades criminales.

La Secretaría de Marina reiteró que continuará fortaleciendo los mecanismos de inteligencia, la cooperación internacional y el control en puntos estratégicos, con el objetivo de combatir el contrabando, proteger la economía nacional y garantizar el Estado de derecho.

