Las de hoy | 30 de enero de 2026

UnoTV presenta las noticias principales este 30 de enero de 2026

El Universal: Poder Judicial ahora pagará 331 mdp para alimentos en 2026

El dispendio es por la contratación del servicio de comedor para el órgano de administración y coordinación en cinco estados.

Reforma: Castiga EU envíos de crudo a Cuba

Ordena Trump aranceles contra países proveedores de la isla.

Milenio Diario: “México debe estar feliz con su muy inteligente líder”: Trump

Perfilan visitas recíprocas en una llamada de 40 minutos en la que tratan comercio y seguridad en un ambiente “productivo y de cordialidad”; Sheinbaum descarta meterse a una discusión con el FBI.

La Jornada: Aranceles, a países que envíen crudo a Cuba: EU

A la isla le queda petróleo para “5 o 20 días”, indica el Financial Times.

Excélsior: Logran avances sobre el T-MEC y la seguridad

En una llamada telefónica “cordial y productiva”, los presidentes de México y de Estados Unidos resaltaron la cooperación bilateral; planean tener reuniones presenciales.

El Financiero: Pactan Sheinbaum y Trump avanzar en seguridad y comercio

Tienen los presidentes de EU y México una “conversación muy productiva” sobre la relación bilateral.

El Economista: Trump ordena cobrar aranceles a países que envíen petróleo a Cuba

“El régimen cubano no podrá sobrevivir”, advierte.

