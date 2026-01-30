Las de hoy | 30 de enero de 2026
UnoTV presenta las noticias principales este 30 de enero de 2026
- El Universal: Poder Judicial ahora pagará 331 mdp para alimentos en 2026
El dispendio es por la contratación del servicio de comedor para el órgano de administración y coordinación en cinco estados.
- Reforma: Castiga EU envíos de crudo a Cuba
Ordena Trump aranceles contra países proveedores de la isla.
- Milenio Diario: “México debe estar feliz con su muy inteligente líder”: Trump
Perfilan visitas recíprocas en una llamada de 40 minutos en la que tratan comercio y seguridad en un ambiente “productivo y de cordialidad”; Sheinbaum descarta meterse a una discusión con el FBI.
- La Jornada: Aranceles, a países que envíen crudo a Cuba: EU
A la isla le queda petróleo para “5 o 20 días”, indica el Financial Times.
- Excélsior: Logran avances sobre el T-MEC y la seguridad
En una llamada telefónica “cordial y productiva”, los presidentes de México y de Estados Unidos resaltaron la cooperación bilateral; planean tener reuniones presenciales.
- El Financiero: Pactan Sheinbaum y Trump avanzar en seguridad y comercio
Tienen los presidentes de EU y México una “conversación muy productiva” sobre la relación bilateral.
- El Economista: Trump ordena cobrar aranceles a países que envíen petróleo a Cuba
“El régimen cubano no podrá sobrevivir”, advierte.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento