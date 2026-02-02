¡Sigue el frío! CDMX inicia la semana con mínimas de 4°

GENERANDO AUDIO...

Frío persiste en CDMX este lunes 2 de febrero. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este lunes 2 de febrero el clima continuará muy frío, con niebla por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima ambiente templado a cálido y sin posibilidad de lluvia en la Ciudad de México.

El frío persiste especialmente en las zonas altas, donde este lunes 2 de febrero se prevén bancos de niebla y clima muy frío con posibles heladas. La mínima de temperatura para la capital es de 4 a 6 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 1 y 3 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 20 a 22 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 19 a 21 °C. En la capital no lloverá, mientras que en el Estado de México se esperan lluvias aisladas.

Asimismo, para este lunes 2 de febrero se esperan rachas de viento con dirección variable y con velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 30 km/h.

Ante el frío, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil invitó a la población a proteger a los animales de compañía. Las sugerencias son: abrígalos, limita los baños y no cortes demasiado su pelaje.

