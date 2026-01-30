En el quinto sábado del mes no circulan autos con holograma 2, sin importar la terminación de la placa
Este sábado 31 de enero, el programa Hoy No Circula opera diferente, ya que se trata del quinto sábado del mes. En esta jornada, las restricciones aplican de manera particular para los vehículos con holograma 2, foráneos y permisos, mientras que otros automotores podrán circular de forma libre.
Vehículos que no circulan este quinto sábado
De acuerdo con la normativa, este sábado no podrán circular de 05:00 a 22:00 horas:
- 🚫 Vehículos con holograma 2, sin importar la terminación de la placa
- 🚫 Autos foráneos
- 🚫 Unidades con permisos provisionales
Estos automóviles tienen la restricción fija todos los sábados, y en los meses con un quinto sábado no hay excepción para ellos.
¿Qué autos y engomados sí circulan este 30 de enero de 2026?
En contraste, este sábado sí podrán circular libremente:
- ✅ Vehículos con holograma 1
- ✅ Autos con holograma 0 y 00
En el caso de los hologramas 1, el programa establece que descansan en sábado de acuerdo con la terminación de la placa; sin embargo, cuando un mes tiene quinto sábado, este grupo queda exento de la restricción y circula sin limitaciones.
¿En qué municipios del Estado de México es válido el Hoy No Circula?
Actualmente, el programa funciona en los siguientes municipios de Edomex:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Zona Metropolitana del Valle de Toluca
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Capultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- Rayón
- San Antonio la Isla
- San Mateo Atenco
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán
- Zinacantepec
Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capulhuac
- Texcalyacac
- Tianguistenco
- Xalatlaco
Especial Hoy No Circula Sabatino
El programa Hoy No Circula está vigente de lunes a viernes, pero tiene una condición especial los sábados. La aplicación de esta limitación vehicular, a la que se conoce como Hoy No Circula Sabatino, tiene variaciones con respecto a la normativa, la utilizada durante el resto de la semana. El holograma y el número de placa de un automóvil marcan si puede circular los sábados en el Valle de México.
En concreto, el primer y tercer sábado de cada mes está prohibida la circulación de los coches con holograma 1 y matrícula impar. Los segundos y cuartos sábados de cada mes, no pueden circular los coches con holograma 1 y el último dígito de la matrícula en par. En cambio, sin dependencia del color del engomado o de la terminación de la matrícula, los coches con holograma 2, así como los coches extranjeros, no podrán circular ningún sábado.
En el caso de que un mes tenga un quinto sábado, la prohibición se extenderá a los automóviles con holograma 2, a los coches extranjeros y a los vehículos con permiso ese día. El resto de los autos, incluso los que tienen holograma 1, están exentos del Hoy No Circula ese día.
El Hoy No Circula Sabatino está vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y también en 18 municipios del Estado de México de 5:00 a 22:00 horas, con las mismas restricciones que los días de semana.
¿Qué sucede con el programa los domingos?
Como habrás podido notar, el Hoy No Circula tiene su aplicación seis días a la semana, así que los domingos no aplica para ningún vehículo; por lo tanto, los domingos sí podrás conducir libremente por CDMX y Edomex hasta las 5 de la madrugada del lunes, que volverá a estar en vigor.
¿En qué otras situaciones se suspende el Hoy No Circula?
La autoridad ambiental emite avisos de suspensión de la aplicación del Hoy No Circula en días festivos, no laborables, de descanso obligatorio o temporadas vacacionales, siempre y cuando la calidad del aire no represente un riesgo para la salud de los ciudadanos y siempre según lo determinen las condiciones meteorológicas, el monitoreo de la calidad del aire y las concentraciones de emisiones contaminantes CDMX.
Si viajas por turismo, puedes solicitar el Pase Turístico para tu automóvil. Esta licencia permite transitar por la Zona Metropolitana del Valle de México sin sanciones. Podrás obtener dicho pase una vez por semestre, con una vigencia de 14 días o dos veces por semestre, por 7 días cada solicitud. También existe el Pase Turístico por fin de semana largo (3 días). La solicitud la deberá realizar el propietario del vehículo.
¿Hay sanciones por no respetar el Hoy No Circula?
Según la normativa vigente de este año, la multa aplicable a todas aquellas personas que incumplan el programa Hoy No Circula, sufrirán una sanción comprendida entre los 2 mil 346.2 pesos a los 3 mil 519.30, lo que significa también un valor de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) de este 2026.
Los automóviles y conductores que manejan por las vialidades y calles de la Ciudad de México que no respeten las medidas del programa se hacen acreedores a las sanciones estipuladas en la Ley Ambiental del Reglamento de Verificación Vehicular de la Ciudad de México, así como en el Reglamento de Tránsito Metropolitano (o el que lo sustituya) y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de ser retirados de la circulación y enviados al depósito vehicular, del cual podrán salir solo al pagar una multa. Los autos detenidos durante Contingencia Ambiental asimismo deberán aguardar a que concluya esa restricción.
Fechas de verificación de Hoy No Circula 2026
Los coches deben ser verificados dos veces cada año, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México y la fecha depende de cuándo finaliza la placa y el engomado. El calendario de verificación para los dos semestres de 2023 es el siguiente:
- Placas con terminaciones 5 y 6 en el primer semestre (enero y febrero) (engomado amarillo)
- Placas con terminaciones 7 y 8 en febrero y marzo (engomado rosa)
- Placas con terminaciones 3 y 4 en marzo y abril (engomado rojo)
- Placas con terminaciones 1 y 2 en abril y mayo (engomado verde)
- Placas con terminaciones 9 y 0 en mayo y junio (engomado azul)
- Placas con terminaciones 5 y 6 en el segundo semestre (julio y agosto) (engomado amarillo)
- Placas con terminaciones 7 y 8 en agosto y septiembre (engomado rosa)
- Placas con terminaciones 3 y 4 en septiembre y octubre (engomado rojo)
- Placas con terminaciones 1 y 2 en octubre y noviembre (engomado verde)
- Placas con terminaciones 9 y 0 en noviembre y diciembre (engomado azul)