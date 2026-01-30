En el quinto sábado del mes no circulan autos con holograma 2, sin importar la terminación de la placa

GENERANDO AUDIO...

Hoy No Circula. Foto: UnoTV.

Este sábado 31 de enero, el programa Hoy No Circula opera diferente, ya que se trata del quinto sábado del mes. En esta jornada, las restricciones aplican de manera particular para los vehículos con holograma 2, foráneos y permisos, mientras que otros automotores podrán circular de forma libre.

Vehículos que no circulan este quinto sábado

De acuerdo con la normativa, este sábado no podrán circular de 05:00 a 22:00 horas:

🚫 Vehículos con holograma 2 , sin importar la terminación de la placa

, sin importar la terminación de la placa 🚫 Autos foráneos

🚫 Unidades con permisos provisionales

Estos automóviles tienen la restricción fija todos los sábados, y en los meses con un quinto sábado no hay excepción para ellos.

¿Qué autos y engomados sí circulan este 30 de enero de 2026?

En contraste, este sábado sí podrán circular libremente:

✅ Vehículos con holograma 1

✅ Autos con holograma 0 y 00

En el caso de los hologramas 1, el programa establece que descansan en sábado de acuerdo con la terminación de la placa; sin embargo, cuando un mes tiene quinto sábado, este grupo queda exento de la restricción y circula sin limitaciones.

¿En qué municipios del Estado de México es válido el Hoy No Circula?

Actualmente, el programa funciona en los siguientes municipios de Edomex:

Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca

Almoloya de Juárez Calimaya Capultepec Lerma Metepec Mexicaltzingo Ocoyoacac Otzolotepec Rayón San Antonio la Isla San Mateo Atenco Temoaya Tenango del Valle Toluca Xonacatlán Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco

Almoloya del Río Atizapán Capulhuac Texcalyacac Tianguistenco Xalatlaco

Especial Hoy No Circula Sabatino

El programa Hoy No Circula está vigente de lunes a viernes, pero tiene una condición especial los sábados. La aplicación de esta limitación vehicular, a la que se conoce como Hoy No Circula Sabatino, tiene variaciones con respecto a la normativa, la utilizada durante el resto de la semana. El holograma y el número de placa de un automóvil marcan si puede circular los sábados en el Valle de México.

En concreto, el primer y tercer sábado de cada mes está prohibida la circulación de los coches con holograma 1 y matrí­cula impar. Los segundos y cuartos sábados de cada mes, no pueden circular los coches con holograma 1 y el último dí­gito de la matrícula en par. En cambio, sin dependencia del color del engomado o de la terminación de la matrí­cula, los coches con holograma 2, así­ como los coches extranjeros, no podrán circular ningún sábado.

En el caso de que un mes tenga un quinto sábado, la prohibición se extenderá a los automóviles con holograma 2, a los coches extranjeros y a los vehículos con permiso ese día. El resto de los autos, incluso los que tienen holograma 1, están exentos del Hoy No Circula ese día.

El Hoy No Circula Sabatino está vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y también en 18 municipios del Estado de México de 5:00 a 22:00 horas, con las mismas restricciones que los días de semana.

¿Qué sucede con el programa los domingos?

Como habrás podido notar, el Hoy No Circula tiene su aplicación seis días a la semana, así que los domingos no aplica para ningún vehículo; por lo tanto, los domingos sí­ podrás conducir libremente por CDMX y Edomex hasta las 5 de la madrugada del lunes, que volverá a estar en vigor.

¿En qué otras situaciones se suspende el Hoy No Circula?

La autoridad ambiental emite avisos de suspensión de la aplicación del Hoy No Circula en dí­as festivos, no laborables, de descanso obligatorio o temporadas vacacionales, siempre y cuando la calidad del aire no represente un riesgo para la salud de los ciudadanos y siempre según lo determinen las condiciones meteorológicas, el monitoreo de la calidad del aire y las concentraciones de emisiones contaminantes CDMX.

Si viajas por turismo, puedes solicitar el Pase Turí­stico para tu automóvil. Esta licencia permite transitar por la Zona Metropolitana del Valle de México sin sanciones. Podrás obtener dicho pase una vez por semestre, con una vigencia de 14 dí­as o dos veces por semestre, por 7 dí­as cada solicitud. También existe el Pase Turí­stico por fin de semana largo (3 dí­as). La solicitud la deberá realizar el propietario del vehí­culo.

¿Hay sanciones por no respetar el Hoy No Circula?

Según la normativa vigente de este año, la multa aplicable a todas aquellas personas que incumplan el programa Hoy No Circula, sufrirán una sanción comprendida entre los 2 mil 346.2 pesos a los 3 mil 519.30, lo que significa también un valor de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) de este 2026.

Los automóviles y conductores que manejan por las vialidades y calles de la Ciudad de México que no respeten las medidas del programa se hacen acreedores a las sanciones estipuladas en la Ley Ambiental del Reglamento de Verificación Vehicular de la Ciudad de México, así como en el Reglamento de Tránsito Metropolitano (o el que lo sustituya) y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de ser retirados de la circulación y enviados al depósito vehicular, del cual podrán salir solo al pagar una multa. Los autos detenidos durante Contingencia Ambiental asimismo deberán aguardar a que concluya esa restricción.

Fechas de verificación de Hoy No Circula 2026

Los coches deben ser verificados dos veces cada año, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México y la fecha depende de cuándo finaliza la placa y el engomado. El calendario de verificación para los dos semestres de 2023 es el siguiente:

Placas con terminaciones 5 y 6 en el primer semestre (enero y febrero) (engomado amarillo)

Placas con terminaciones 7 y 8 en febrero y marzo (engomado rosa)

Placas con terminaciones 3 y 4 en marzo y abril (engomado rojo)

Placas con terminaciones 1 y 2 en abril y mayo (engomado verde)

Placas con terminaciones 9 y 0 en mayo y junio (engomado azul)

Placas con terminaciones 5 y 6 en el segundo semestre (julio y agosto) (engomado amarillo)

Placas con terminaciones 7 y 8 en agosto y septiembre (engomado rosa)

Placas con terminaciones 3 y 4 en septiembre y octubre (engomado rojo)

Placas con terminaciones 1 y 2 en octubre y noviembre (engomado verde)

Placas con terminaciones 9 y 0 en noviembre y diciembre (engomado azul)